Итоги недели: резолюция в ПАСЕ, спокойный доллар и покушение на Геращенко

Наверное, в Украине нет человека, который на этой неделе не заметил бы, что курс доллара в обменных пунктах наконец успокоился. Конечно, у большинства граждан сейчас нет таких ресурсов, чтобы покупать этот эквивалент стабильности, но следить за курсом все равно приходится — ведь если сегодня вырос курс, то завтра подорожает половина всех товаров, которые мы покупаем. А послезавтра подорожает вторая половина, потому что чего ж ей не дорожать, когда дорожает все.

Но на этой неделе, к счастью, доллар вверх больше не лез. И даже потихоньку спускался вниз. Спускался, увы, медленнее, чем перед этим рос, но все же увидеть курс продажи меньше 28 было приятно. И Нацбанк в течение четырех дней подряд снижал официальный курс, а это показатель того, что он снова взял ситуацию под контроль. Остается надеяться, что надолго.

Единственно жаль, что цены редко идут вниз вместе с долларом...

ЧЕГО ХОЧЕТ ПАСЕ. Возможно, в глобальных масштабах стабилизация гривны — не главная новость недели, но каждому из нас она как-то ближе. Что касается глобальных масштабов, то тут, безусловно, главным было заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, в среду рассмотревшее отчет по Украине и принявшее резолюцию.

По этой резолюции развернулись целые бои. Докладчиком был немец от партии Ангелы Меркель, но он неожиданно выдвинул поправки, которые провластные украинские депутаты восприняли в штыки. Так, он предложил записать в резолюции обязательство Киева провести довыборы в Верховную Раду на неконтролируемых территориях, чтобы Донбасс был полноценно представлен в украинском парламенте. Кроме того, в резолюцию хотели внести требование осудить закон о декоммунизации как нарушающий права человека.

Поскольку большинство депутатов ПАСЕ готовы были голосовать за эти поправки, представителям украинской делегации пришлось идти на военные хитрости. Они сняли вопросы о выборах на Донбассе и декоммунизации с голосования. Остальные пункты остались. В результате резолюция ПАСЕ потребовала выполнить Минские соглашения, изменить закон о люстрации (убрать из него коллективную ответственность госслужащих старого режима и запреты на выборные должности), обеспечить оппозиции все возможности для контроля за властью, закончить расследования по расстрелам на Майдане в феврале 2014 года и смерти в огне 48 человек в Одессе 2 мая 2014 года. Кроме того, ПАСЕ осудила проект закона о госязыке за ущемление прав национальных меньшинств. В общем, головной боли для Верховной Рады и Генпрокуратуры прибавилось.

ЧЕГО ЖДЕТ МВФ. Прибавилось на этой неделе головной боли и для Минфина. Поскольку Международный валютный фонд опубликовал свои планы до конца января, и для Украины места в этих планах не нашлось. Чиновники от МВФ, видимо, не услышали заверений своих коллег из украинского правительства и Нацбанка о том, что очередной транш обязательно поступит в феврале. Или их смутило то, что из всех сентябрьских обещаний, записанных в меморандуме, выполнено только одно — национализировала "ПриватБанк".

Хотя на самом деле, возможно, что дело вовсе не в действиях Кабмина или Нацбанка. Прошедшая неделю назад смена хозяина Белого дома заставила многих застыть в ожидании того, чего же ждать от Трампа. МВФ в этом плане — не исключение, потому что США являются ключевым "акционером" фонда. И теперь там просто поджидают, чтобы Трамп решил, давать Украине деньги дальше или нет.

ЧЕСТНЫЕ ДЕНЬГИ НАРДЕПОВ. На этой неделе были обнародованы результаты проверки электронных деклараций нардепов, которые наделали много шума осенью. Тогда всю страну шокировали миллионы в разных иностранных валютах, хранящиеся под матрацами и в банках у народных избранников. Но теперь, спустя три месяца, проверка выяснила, что почти все депутаты заработали свои "подматрацные" миллионы честным трудом и так же честно заплатили с них налоги!

Исключение составил всего десяток депутатов, которые заявили суммы больше, чем заработали с 1998 года. Однако и они, похоже, имеют объяснения. Некоторые уже пообещали, что предоставят ГПУ всю информацию о том, кто и что передавал им... в наследство. Скорее всего, богатые родственники объяснят и происхождение всех остальных необъясненных доходов. Ну а что, почему бы не объяснить все щедрой бабушкой-миллиардершей?

СПАСЕННЫЙ ГЕРАЩЕНКО. Темой недели могла стать и резонансная история с несостоявшимся покушением на советника министра внутренних дел Антона Геращенко, но пока в ней есть какая-то недосказанность. Началась она с заявления председателя СБУ Василия Грицака о том, что его подчиненные предотвратили покушение на некоего народного депутата, имя которого он пока раскрыть не может, организованное российскими спецслужбами. Позже выяснилось, что этот депутат — Антон Геращенко, который стал мишенью россиян из-за своей причастности к работе сайта "Миротворец". Потом сам Геращенко сообщил, что покушение на него готовилось в центре подготовки диверсантов, который ранее организовал теракт против журналиста Павла Шеремета.

И вскоре коллеги убитого журналиста из "Украинской правды" заявили, что с сомнением относятся к версии Геращенко. Они опубликовали список вопросов к министру внутренних дел об убийстве Павла Шеремета. Вопросы на данный момент остаются без ответа, поэтому вместе с версией, озвученной Геращенко, погасла и сама тема покушения на него. Будет ли продолжение у истории, пока неизвестно.

Зато на этой неделе вновь в центре внимания была история с очень большим продолжением — скандал вокруг львовского мусора. Столица Галичины уже месяц после Нового года утопает в собственных отходах, поскольку ни один регион страны больше не хочет принимать эти отходы у себя. Груз начали подпольно рассылать, чтобы его нелегально сбрасывали в соседних областях, но этих курьеров стали отлавливать, так что пришлось тайную операцию прекратить.

На прошлой неделе мэр Львова Андрей Садовой озвучил два способа решения проблемы. Первый — экспорт мусора за границу (в частности, в Польшу), где его вроде бы готовы принять. Но договариваться об экспорте в ЕС — дело небыстрое, за это время весь город может быть накрыт горой мусора. Поэтому предложен был и более быстрый вариант — небольшие пункты по перегрузке и брикетированию мусора в нескольких районах Львова.

Однако этот вариант не понравился львовянам. Из-за него в местном горсовете даже вспыхнули драки, а в среду на улицы Львова вышли протестующие, которые требовали отменить решение о мусорных пунктах в центре города. В общем, мэрия оказалась в тупике, и на помощь пришлось прийти центральной власти, которая обязала Львовскую обладминистрацию вывезти новогодний мусор на свалки области. Временно это является выходом из ситуации, но что будет делать Садовой после того, как заполнит все свалки региона?