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Известный психиатр поставил "диагноз" украинским политикам http://www.segodnya.ua/img/article/7874/85_main.1484207794.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/85_tn.1484207794.jpg Политика Главная "беда" политиков в их нравственности, а так они вполне "здоровенькие и с головой у них все в порядке", считает Глузман

Известный психиатр поставил "диагноз" украинским политикам

Сегодня, 09:56

Главная "беда" политиков в их нравственности, а так они вполне "здоровенькие и с головой у них все в порядке", считает Глузман

Психиатр считает украинских политиков вполне здоровыми. Фото: goldnike-777.blogspot.com
Психиатр считает украинских политиков вполне здоровыми. Фото: goldnike-777.blogspot.com

Украинские политики относительно здоровые психически люди, однако есть некоторые со своими особенностями. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

По его словам, главная "беда" политиков в их нравственности, а так они вполне "здоровенькие и с головой у них все в порядке".

"Это же мы, украинцы, выбираем их, а потом говорим: "Кого же мы выбрали!". Они все здоровенькие, есть правда некоторые с особенностями. Но эти особенности не психиатрические, а психологические. Большинство из них не очень хотели бы быть плохими, но так получается там у них", – отметил Глузман.

Психиатр отдельно оценил политсилу "радикалов" и лично Ляшко.

"Есть еще люди типа Ляшко, которые совершенно открыты и могут все, что угодно. Это человек, который сегодня служит одному хозяину, а завтра другому и говорит то, что хочет, не переживая об этом. Такие политики тоже бывают, но в цивилизованных странах они недолго будут политиками", – подытожил эксперт.

Также Семен Глузман назвал самого "черного" политика в истории Украины. По его мнению, таковым является третий президент Украины Виктор Ющенко, который упустил самый реальный шанс в истории независимого украинского государства изменить жизнь украинцев.
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