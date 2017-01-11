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Кабмин задумался о выдаче паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса http://www.segodnya.ua/img/article/7873/14_main.1484144845.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/14_tn.1484144845.jpg Политика Вопрос возможности предоставления таким людям админуслуг должен быть отработан до апреля

Кабмин задумался о выдаче паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса

Сегодня, 16:26

Вопрос возможности предоставления таким людям админуслуг должен быть отработан до апреля

Кабмин намерен до апреля решить вопрос о выдаче паспортов на оккупированных территориях Донбасса. Фото: zn.ua
Кабмин намерен до апреля решить вопрос о выдаче паспортов на оккупированных территориях Донбасса. Фото: zn.ua

Кабинет Министров намерен до апреля решить вопрос о предоставлении административных услуг, в том числе по регистрации актов гражданского состояния и выдаче паспортов граждан Украины украинцам, которые проживают на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей, передает "Украинские новости".

Соответствующая норма содержится в утвержденном Кабмином Плане мер по реализации некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении не подконтрольных властям Украине районов Донецкой и Луганской областей.

"Отработать вопрос о возможности предоставления гражданам Украины, которые проживают на неконтролируемой территории административных услуг (в том числе по регистрации актов гражданского состояния, выдаче паспортов гражданина Украины), на контролируемой территории, вблизи пунктов пересечения линии разграничения", – говорится в Плане.

Напомним, 48% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), не намерены возвращаться в прежнее место проживания.
кабмин, Донбасс, правительство, админуслуги, паспорта, оккупированные территории

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