Как миграционная политика Трампа скажется на украинцах

Указ президента США Дональда Трампа об "экстремальном отборе" мигрантов продолжают активно обсуждать как во всем мире, так и у нас в стране. "Сегодня" узнала, чем ограничения угрожают нашим трудовым мигрантам.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ. Напомним, в пятницу Трамп подписал указ, который полностью запрещает въезд в США на 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии, а также приостанавливает прием беженцев из других стран на 120 дней. Таким образом, в ближайшие три месяца получить в США статус беженца (и даже подать на него документы) не смогут и украинцы. "Мы не рассматриваем заявления на получение статуса беженца. Мы также не имеем возможности предоставлять консультации и отвечать на вопросы по этой теме", — заявили посольстве США в Украине.

ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА. Еще одна неприятная новость ждет украинских путешественников — указ Трампа упразднил программу Visa Interview Waiver Program. Это означает, что если раньше при повторном открытии визы для туристов и бизнесменов можно было не проходить собеседование, то теперь личное присутствие необходимо в любом случае. "При этом количество отказов по выдаче американских виз украинцам возросло за последний год примерно на 40%. Но статистику портит наплыв работяг-нелегалов в последние годы, которые подделывают данные в анкете", — считает туристический эксперт Алексей Гаврилюк.



Есть опасности и для легальных трудовых мигрантов. "Мы хотим производить вещи в Америке и мы хотим использовать труд американских рабочих", — заявил Трамп. Еще до инаугурации он обещал пресечь злоупотребление визовыми программами и поддержать американских работников. Некоторые украинцы получают рабочую визу еще на родине — по запросу своего работодателя в США. "Но большинство едет в Америку по обычной визе и уже на месте находит работу и переоформляет визу на рабочую. На них и может сказаться ужесточение визовой политики", — объясняет Гаврилюк.

"ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ". По мнению экспертов, пока указы Трампа не сильно отразятся на украинцах. "США не пользуются популярностью среди украинских беженцев. Самые негативные последствия будет иметь указ о запрете чиновникам лоббировать в США интересы иностранных правительств и пятилетнем запрете на другие виды лоббирования. Для Украины это означает ослабление влияния, хотя остаются еще неофициальные контакты", — считает политолог Андрей Бузаров. А по мнению его коллеги Вадима Карасева, нынешние указы Трампа — лишь первые ласточки: "Сейчас это агрессивная миграционная политика в отношении семи мусульманских стран, но рано или поздно США могут направить ее и против Украины. Сейчас усилия Америки направлены на закрытие границ, как территориальных, так и политических".

Под ударом пилоты и пассажиры

Скандал вокруг запрета на въезд в США гражданам семи мусульманских стран набирает обороты: авиакомпаниям даже пришлось пересмотреть состав своих сотрудников, которые обслуживают рейсы в США. К примеру, авиакомпания Emirates сняла с рейсов пилотов и бортпроводников с гражданством Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Йемена и Судана. Etihad Airways сообщила, что пока проблем с экипажами у них пока нет, но на будущее нюансы новой миграционной политики они уже учли. В авиакомании EgyptAir тоже решили перестраховаться: из-за не до конца ясной трактовки указа перевозчик заранее отправляет в США списки пассажиров для утверждения. "Нежелательных пассажиров" уже вынуждены были снимать с американских рейсов по всему миру. К примеру, по данным Air France-KLM, только за выходные у них набралось более 20 таких пассажиров.