Как миграционная политика Трампа скажется на украинцах

Сегодня, 08:07

В США станет труднее устроиться на работу и получить добро на въезд

Украинцам станет сложнее получить американскую трудовую визу. Фото AFP
Украинцам станет сложнее получить американскую трудовую визу. Фото AFP

Указ президента США Дональда Трампа об "экстремальном отборе" мигрантов продолжают активно обсуждать как во всем мире, так и у нас в стране. "Сегодня" узнала, чем ограничения угрожают нашим трудовым мигрантам.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ. Напомним, в пятницу Трамп подписал указ, который полностью запрещает въезд в США на 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии, а также приостанавливает прием беженцев из других стран на 120 дней. Таким образом, в ближайшие три месяца получить в США статус беженца (и даже подать на него документы) не смогут и украинцы. "Мы не рассматриваем заявления на получение статуса беженца. Мы также не имеем возможности предоставлять консультации и отвечать на вопросы по этой теме", — заявили посольстве США в Украине.

ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА. Еще одна неприятная новость ждет украинских путешественников — указ Трампа упразднил программу Visa Interview Waiver Program. Это означает, что если раньше при повторном открытии визы для туристов и бизнесменов можно было не проходить собеседование, то теперь личное присутствие необходимо в любом случае. "При этом количество отказов по выдаче американских виз украинцам возросло за последний год примерно на 40%. Но статистику портит наплыв работяг-нелегалов в последние годы, которые подделывают данные в анкете", — считает туристический эксперт Алексей Гаврилюк.

Есть опасности и для легальных трудовых мигрантов. "Мы хотим производить вещи в Америке и мы хотим использовать труд американских рабочих", — заявил Трамп. Еще до инаугурации он обещал пресечь злоупотребление визовыми программами и поддержать американских работников. Некоторые украинцы получают рабочую визу еще на родине  — по запросу своего работодателя в США. "Но большинство едет в Америку по обычной визе и уже на месте находит работу и переоформляет визу на рабочую. На них и может сказаться ужесточение визовой политики", — объясняет Гаврилюк.

"ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ". По мнению экспертов, пока указы Трампа не сильно отразятся на украинцах. "США не пользуются популярностью среди украинских беженцев. Самые негативные последствия будет иметь указ о запрете чиновникам лоббировать в США интересы иностранных правительств и пятилетнем запрете на другие виды лоббирования. Для Украины это означает ослабление влияния, хотя остаются еще неофициальные контакты", — считает политолог Андрей Бузаров. А по мнению его коллеги Вадима Карасева, нынешние указы Трампа — лишь первые ласточки: "Сейчас это агрессивная миграционная политика в отношении семи мусульманских стран, но рано или поздно США могут направить ее и против Украины. Сейчас усилия Америки направлены на закрытие границ, как территориальных, так и политических".

Под ударом пилоты и пассажиры

Скандал вокруг запрета на въезд в США гражданам семи мусульманских стран набирает обороты: авиакомпаниям даже пришлось пересмотреть состав своих сотрудников, которые обслуживают рейсы в США. К примеру, авиакомпания Emirates сняла с рейсов пилотов и бортпроводников с гражданством Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Йемена и Судана. Etihad Airways сообщила, что пока проблем с экипажами у них пока нет, но на будущее нюансы новой миграционной политики они уже учли. В авиакомании EgyptAir тоже решили перестраховаться: из-за не до конца ясной трактовки указа перевозчик заранее отправляет в США списки пассажиров для утверждения. "Нежелательных пассажиров" уже вынуждены были снимать с американских рейсов по всему миру. К примеру, по данным Air France-KLM, только за выходные у них набралось более 20 таких пассажиров.
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Автор:

Ирина Крикуненко

Источник:

"Сегодня"

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