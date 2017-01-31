Как встреча с Меркель повлияет на будущие переговоры Порошенко с Трампом

Переговоры Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине прошли на фоне "сюрпризов" новой американской Администрации в вопросе санкций против России и готовящейся встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Все чаще из Вашингтона звучат нотки о возможном будущем потеплении отношений между Россией и США за счет заключения "big deal" – большой сделки, в условия которой могут включить украинский вопрос. Масла в огонь подливают и надвигающиеся президентские выборы во Франции и парламентские в Германии. Последние – особенно, ведь самую жесткую позицию в "нормандском формате" переговоров с Россией по Донбассу всегда занимала Ангела Меркель. Сейчас ее рейтинг существенно пошатнулся и сравнялся с поддержкой главного оппонента, бывшего президента Европарламента Мартина Шульца. Его Социал-демократическая партия всегда была более пророссийской и выступала за поэтапное снятие санкций с России. А если Штаты начнут этот процесс первыми, Евросоюзу будет очень трудно удержать санкции в одностороннем порядке. Все же, по словам экспертов, шансы на победу Меркель высоки. К тому же, после BREXIT возрастает роль Британии как самостоятельного игрока, поэтому Украине нужно сделать все, чтобы заручиться поддержкой Лондона в переговорах с США и Россией.

Провести встречу Порошенко с Меркель в Берлине запланировали еще в прошлом году. Поэтому визит и называется "рабочим" – так его титруют пресс-службы канцлера и АПУ.

Но так уж совпало, что, во-первых, по словам украинского президента, это была юбилейная 10 встреча. Во-вторых, переговоры Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель прошли сразу после субботнего телефонного разговора Меркель с президентом США Дональдом Трампом. И, что еще более интересно, поговорил Трамп с Меркель до телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне в российской прессе со ссылками на данные журналиста Politico Сьюзена Глассера и эксперта Atlantic Council Фабриса Потье появились новости, что Трамп уже подготовил указы о частичной отмене санкций против Кремля. И хоть советник Трампа Киллиан Конвей подтвердила, что вопрос снятия санкций "находится на стадии рассмотрения", пресс-службы Белого Дома и Кремля опровергли, что президенты за 40 минут беседы (для сравнения Путин с Трампом беседовали от силы по 10 минут) обсуждали вопрос санкций.

А вот шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд уверен, что лидеры США и России после обязательных проблем по Ближнему Востоку и Северной Корее санкции таки обсудили. "Затронуты также основные аспекты кризиса в Украине. Условлено наладить партнёрское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", – цитирует пресс-службу Кремля старший научный сотрудник Atlantic Council. – Это позволяет предположить, что санкции могут быть ослаблены. Но это станет понятно позже. "Подчёркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений". Это ясно показывает, что они обсуждали отмену или ослабление американских санкций против России".

Санкционный режим обсуждался и во время визита Порошенко в Берлин на переговорах с Меркель и представителями немецкого истеблишмента. Ведь если вопрос послабления санкционного давления на Кремль стоит в американской повестке дня, Евросоюзу будет очень трудно сохранять единство в одиночку. Особенно интересно во время визита украинской делегации в Берлин было услышать позицию нового главы МИДа Германии Зигмара Габриэля, который неоднократно заявлял о возможности отмены или ослабления санкций против Кремля. Но спустя пару дней после вступления в новую должность Габриэль заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в мирном процессе на Востоке Украины.

Как всегда перед переговорами на международном уровне ситуация на Донбассе обостряется. В результате ночного и утреннего обстрела боевиками наших позиций погибли 7 украинских военнослужащих, 17 получили ранения. "Ранены и погибли они в результате артиллерийского огня из артиллерии, артиллерийских систем, которые были установлены российскими боевиками в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой для того, чтобы украинские военные не имели возможности открыть огонь. Это варварские методы", – заявил Петр Порошенко на пресс-конференции перед началом переговоров с Меркель.

Канцлер, в свою очередь заявила, что режима прекращения огня фактически не существует, что снова гибнут солдаты. "Я должна сказать, что ситуация на линии разграничения вызывает беспокойство. По данным ООН уже в этом конфликте до этого момента погибло около 10 тыс человек, и мы должны сделать все, на основе Минских договоренностей, чтобы воплощать их, хотя это непросто", – заявила Ангела Меркель.

По словам вице-спикера и представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирины Геращенко, это такая "фсб-шная тактика поднять ставки в торгах, пугать мир обострением конфликта, наступлением, бряцать оружием, угрожать силой".

Выполнение Минских соглашений, а точнее их невыполнение Кремлем стало одной из центральных тем переговоров Порошенко с Меркель. Лидеры заявили, что альтернативы Минским соглашениям нет и нужно найти способ усадить Россию за стол переговоров.

"Выполнение Минских соглашений было заблокировано РФ и марионеточными "руководителями республик" и потому, что РФ не собирается пока выходить из Донбасса (но цель Москвы – это не покорение шахтерского края, а вся Украина), и потому, что Кремль откровенно ждал, что новая администрация в США может быть более лояльной. А еще Кремль ожидает, что 2017 принесет более лояльные правительства в ряде европейских стран. Именно поэтому с сентября фактически заблокирован вопрос освобождения заложников. Для Москвы это козырь в торгах за снятие санкций", – написала в своем Facebook вице-спикер и представитель Украины.

По словам экспертов и аналитиков, ожидать существенного прогресса в выполнении Минских соглашений, по крайней мере, до парламентских выборов в Германии и президентских во Франции не приходится. Кремль действительно поставил этот вопрос на паузу в надежде, что к власти в двух ключевых странах ЕС придут более лояльные к нему политики. Тем более, что если еще пару месяцев назад Меркель поддерживали 56% немцев, то уже сейчас по результатам свежего соцопроса рейтинг лидера Социал-демократической партии, кандидата на пост канцлера Мартина Шульца сравнялся с рейтингом лидера Христианско-демократического союза Ангелы Меркель и составляет 41%. Наверняка, именно этим и можно объяснить последние "наезды" рупоров Кремля в СМИ на Меркель и ее партию. Как известно, немецкие социал-демократы всегда были более пророссийскими, нежели христианские. Однопартиец Шульца, бывший глава МИДа и вероятный кандидат на пост президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступал за поэтапное снятие санкций с России в качестве поощрения за каждый выполненный пункт Минских соглашений. В частности, популярный "план Штайнмайера", план выполнения политической части Минских соглашений будущей Дорожной карты, на таком подходе и базируется.

Что интересно, переговоры Петра Порошенко с Ангелой Меркель прошли накануне визита украинского президента в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом. По информации источников "Сегодня.ua" в Администрации президента, такой визит может состояться в конце февраля – начале марта, до возможной встречи Трампа с Путиным. Ранее заявлялось, что встреча лидеров России и Америки может пройти на полях саммита G20 7-8 июля в Гамбурге. Но, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, такая встреча может пройти и раньше.

Но, по словам старшего научного сотрудника Института Евро-Атлантического сотрудничества Андреаса Умланда, это не значит, что Германия станет своеобразным посредником между Украиной и Штатами. Скорее, эта роль отойдет Британии и ее премьеру Терезе Мэй, которая с Дональдом Трампом в более доверительных отношениях, чем Меркель. Британский премьер стала первой из иностранных лидеров, с кем Трамп лично провел переговоры. И результатом стало хоть и не согласие Трампа с тезисом Мэй о необходимости сохранения санкционного режима против России до полного выполнения Минских соглашений, но заявление, что "говорить о перспективах снятия санкций рано". Кстати, по информации источников "Сегодня.ua" в украинских дипкругах, контакты Терезы Мэй с Порошенко прорабатываются, и в ближайшее время может состояться их телефонный разговор.