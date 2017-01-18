Кандидат в президенты РФ заявил, что Крым является территорией Украины

Кандидат в президенты России от оппозиционной партии ЯБЛОКО Григорий Явлинский в своей предвыборной программе заявил, что Крым является территорией Украины, сообщает "Крым. Реалии".

Согласно предвыборной программе, кандидат в президенты России Явлинский, в частности, выступает за следующее: "Прекратить любые формы силового вмешательства во внутренние дела Украины, а также разжигание и пропаганду войны. На высшем государственном уровне декларировать приверженность территориальной целостности Украины и соблюдение Россией взятых на себя международных обязательств".

Вместе с тем, российский политик заявляет: "Выполнение этих обязательств в отношении Крыма должно быть неразрывно связано с уважением достоинства и интересов всех жителей полуострова, оно требует специального плана, времени, особого статуса, международных гарантий, международной конференции. Однако это никак не отменяет того факта, что Крым – территория Украины, аннексированная вопреки международному праву и договорам, подписанным и ратифицированным Россией".

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Ранее депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что Киеву для возвращения под контроль регионов Донбасса необходимо признать присоединение Крыма к РФ.

Народный депутат Дмитрий Тымчук считает, что с заявлениями его коллеги по парламенту Надежды Савченко должны разобраться украинские спецслужбы и прокуратура. "Готовлю запрос в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой дать правовую оценку заявлениям Савченко на предмет призывов к изменению территориальной целостности Украины", – пояснил Тымчук.