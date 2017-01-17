Каникулы депутатов закончились

Рада сегодня проведет первое в этом году заседание. В повестке единый е-билет, законопроект о Конституционном суде и смета парламента

Сегодня парламентарии впервые после каникул соберутся под куполом — с 17 по 20 января в Раде стартует пленарная неделя.

По словам спикера Андрея Парубия, ВР на этой неделе будет рассматривать законопроекты блоками, и каждый пленарный день будет тематическим.

"Во вторник планируется завершить рассмотрение блока вопросов транспортной отрасли. В частности, нашего рассмотрения ожидает законопроект, который вводит в действие единый электронный билет — то, чего ожидают тысячи местных общин", — пояснил Парубий.

Также в ближайшее время вероятно будут рассматривать несколько президентских законопроектов: в частности, закон относительно оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки, а также о допуске иностранных военных для проведения учений в 2017-м.

Кроме того, в четверг нардепы должны рассмотреть законопроект о Конституционном суде (о порядке деятельности КСУ, статусе судей, порядке обращения в суд, процедуре рассмотрения дел), несколько законопроектов по децентрализации (о службе в органах местного самоуправления), а также принять главную смету ВР на 2017-й (1128,4 млн грн).