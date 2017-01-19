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Кличко оконфузился на всемирном экономическом форуме в Давосе (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/6_main.1484841296.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/6_tn.1484841296.jpg Политика Киевский городской голова заявил, что Украина почти вдвое больше Франции

Кличко оконфузился на всемирном экономическом форуме в Давосе (видео)

Сегодня, 17:53

Киевский городской голова заявил, что Украина почти вдвое больше Франции

Виталий Кличко. Фото: kievcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kievcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко публично оконфузился во время Всемирного экономического форума в Швейцарии.

Он, в частности, заявил, что Украина по площади почти вдвое больше Франции.

Отметим, что европейская часть территории Франции составляет 551 500 км2, а территория Украины – 603 628 км2. При этом суммарная площадь Франции вместе с заморскими регионами и территориями даже больше Украины - 674 685 км2.

"Я из Украины, страны, которая почти вдвое больше, чем Франция. Это самая большая страна в Европе", – сказал Кличко.

Момент на видео на 25:13

Как сообщалось, сегодня Кличко посетил украинский ланч в Давосе, организованный Виктором Пинчуком, на который отказался приходить президент Украины Петр Порошенко, также пребывающий на Всемирном экономическом форуме.
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Источник:

"Сегодня"

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