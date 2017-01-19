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Кличко пояснил, почему Порошенко не пришел на украинский завтрак Пинчука в Давосе http://www.segodnya.ua/img/article/7896/84_main.1484814376.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/84_tn.1484814376.jpg Политика По словам председателя партии "Блок Петра Порошенко" в этом вопросе очень много спекуляций

Кличко пояснил, почему Порошенко не пришел на украинский завтрак Пинчука в Давосе

Сегодня, 10:22

По словам председателя партии "Блок Петра Порошенко" в этом вопросе очень много спекуляций

Петр Порошенко. Фото: AFP
Петр Порошенко. Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко отказался от посещения украинского завтрака, который устраивает в рамках экономического форума в Давосе бизнесмен Виктор Пинчук, из-за большого количества запланированных встреч. Такое предположение высказал глава Киевской городской государственной администрации, председатель партии "Блок Петра Порошенко" Виталий Кличко.

"Я думаю, что здесь больше спекуляций на эту тему. У президента здесь очень много встреч, и я думаю, только лишь из-за этого он не присутствует", – заявил Кличко.

При этом сам он на завтрак Пинчука пришел, объяснив это желанием донести свою позицию и позицию Украины по важным вопросам международной политики. "В последнее время в Украине ведется очень много дискуссий. О европейской интеграции, об ассоциации с Евросоюзом, об обмене каких-то территорий: Донбасс на Крым, Крым на Донбасс. Я здесь, на завтраке, нахожусь для того, чтобы донести четкую позицию – мою, как гражданина и представителя власти – о неизменной позиции Украины. Украина свой выбор евроинтеграции сделала, и в этом ключе не имеет смысла говорить о каких-либо обменах территорий на территории, в этом ключе территориальная целостность является самым главным приоритетом для нашей страны", – отметил глава КГГА.

Напомним, о том, что Петр Порошенко посетит экономический форум в Давосе, однако не будет участвовать в завтраке Пинчука, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил в понедельник, 16 января.

Напомним, Виктор Пинчук заявлял в своей статье, что Украине стоит на время отказаться от евроинтеграционных стремлений, а также поставить крест на членстве в НАТО. Кроме того, по его мнению, Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.

В свою очередь в статье заместителя главы Администрации президента Украины Константина Елисеева в The Wall Street Journal, опубликованной в ответ на статью Пинчука, говорится, что компромиссы на российских условиях – это неверная политика для достижения мира в Украине.
Украина, Порошенко, Давос, Кличко, пинчук

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Источник:

РБК-Украина

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