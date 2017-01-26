Климкин назвал условия, при которых Киев готов начать переговоры о выборах на Донбассе

Вчера, 18:04

Министр отметил, что выполнение базовых условий безопасности и выполнение стандартов ОБСЕ являются ключевыми вопросами повестки дня

Павел Климкин. Фото: AFP
Павел Климкин. Фото: AFP

Обсуждение возможности проведения выборов на Донбассе невозможно без конструктивной позиции РФ по ключевым вопросам: обеспечение безопасности и соблюдение стандартов ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы должны продвигаться к свободным и честным выборам. На сегодня Россия не признает базовые стандарты ОБСЕ, занимаясь махинациями, говоря, что модель им не подходит, украинских СМИ там может не быть, украинских политических партий может не быть. Тогда это не выборы по определению, а фарс. Мы говорим, что нам нужны стандарты ОБСЕ", – сказал Климкин журналистам в четверг в Киеве.

Министр отметил, что выполнение базовых условий безопасности и выполнение стандартов ОБСЕ являются ключевыми вопросами повестки дня. "Пока Россия это последовательно блокирует... Будем встречаться на политическом уровне, когда будем видеть, что Россия готова к любому конструктивному диалогу", – уточнил Климкин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что добиться реализации Минских соглашений невозможно без прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. При этом он отметил, что пока Киев отказывается от "российского сценария" мирного урегулирования на Донбассе.

"Пока мы не видим признаков договороспособности руководства Украины. Последний пример – на днях президент Порошенко заявил, что ни единого шага по выполнению политических аспектов минских договоренностей Киев не сделает, пока не будут обеспечены полностью его требования в сфере безопасности", – сказал министр.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что до решения вопросов безопасности на Донбассе изменения в Конституцию в части децентрализации и любые другие политические вопросы урегулирования конфликта не будут стоять на повестке дня.

"В нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и несомненный прогресс в вопросах безопасности: устойчивое прекращение огня, вывод российских оккупационных войск и техники, разоружение боевиков, контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы, – сначала со стороны ОБСЕ, а затем и непосредственно наших славных пограничников", – заявил Порошенко.

"До решения этих проблем на повестке дня не стоят, и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию", – добавил президент.
россия, выборы, ОБСЕ, Донбасс, климкин

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Источник:

Интерфакс-Украина

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