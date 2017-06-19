Климкин рассказал, когда снимут санкции с России
Ограничительные меры – это единственный инструмент для противостояния российской агрессии, считает министр
Санкции, введенные Европой и США против России, могут быть сняты только тогда, когда российские войска уйдут с Донбасса. Об этом заявил в интервью австрийскому изданию Profil министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "ГОРДОН".
По его словам, санкции помогают Европейскому союзу оставаться сильным.
"Санкции – единственная защита и единственная линия между добром и злом, которую провел Запад, когда Россия нарушила все договоры", – сказал Климкин.
Также он добавил, что ели Россия хочет избавиться от санкций, она должна полностью уйти с Донбасса.
Напомним, 14 июня Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению санкций против России. Документ предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.
Вы сейчас просматриваете новость "Климкин рассказал, когда снимут санкции с России". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии