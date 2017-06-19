Климкин рассказал, когда снимут санкции с России

Сегодня, 14:34

Ограничительные меры – это единственный инструмент для противостояния российской агрессии, считает министр

Паавел Климкин. Фото: AFP
Паавел Климкин. Фото: AFP

Санкции, введенные Европой и США против России, могут быть сняты только тогда, когда российские войска уйдут с Донбасса. Об этом заявил в интервью австрийскому изданию Profil министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "ГОРДОН".

По его словам, санкции помогают Европейскому союзу оставаться сильным.

"Санкции – единственная защита и единственная линия между добром и злом, которую провел Запад, когда Россия нарушила все договоры", – сказал Климкин.

Также он добавил, что ели Россия хочет избавиться от санкций, она должна полностью уйти с Донбасса.

Напомним, 14 июня Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению санкций против России. Документ предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.
Россия, санкции, запад, климкин, российские войска

Вы сейчас просматриваете новость "Климкин рассказал, когда снимут санкции с России". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Крым снова страдает от санкций. Фото: архив

"Власти" Крыма о санкциях ЕС: "Нас это не пугает"

Сегодня, 14:18

Местные самопровозглашенные "власти" не рассчитывают на снятие ограничительных мер в будущем

Мир

Дмитрий Песков. Фото: news-front.info

У Путина отреагировали на санкции ЕС против Крыма

Сегодня, 13:51

В Кремле считают, что ограничительные меры наносят вред и тем странам, которые их вводят

Мир

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Фото: скриншот

В МИД Германии сделали заявление по санкциям против России

Сегодня, 13:50

Габриэль подчеркнул, что без России невозможно разрешить многочисленные конфликты в мире

Сергей Корсунский

Новые санкции против России: последствия для США, Европы и Украины

Сегодня, 07:17

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования