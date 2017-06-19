Климкин рассказал, когда снимут санкции с России

Санкции, введенные Европой и США против России, могут быть сняты только тогда, когда российские войска уйдут с Донбасса. Об этом заявил в интервью австрийскому изданию Profil министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "ГОРДОН".

По его словам, санкции помогают Европейскому союзу оставаться сильным.

"Санкции – единственная защита и единственная линия между добром и злом, которую провел Запад, когда Россия нарушила все договоры", – сказал Климкин.

Также он добавил, что ели Россия хочет избавиться от санкций, она должна полностью уйти с Донбасса.

Напомним, 14 июня Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению санкций против России. Документ предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.