Климкин во время визита в США обсудит выполнение Минских договоренностей

Во время визита в США в ближайшие дни, министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудит с представителями новой американской администрации, в частности, выполнение Минских договоренностей.

"Я буду в ближайшие дни говорить с представителями новой американской администрации каким образом выполнить Минские соглашения, кто будет гарантом, каким образом использовать окно возможностей… Состоится (визит – ред.) в ближайшие недели. Мы работаем над логистическими датами, нам нужно его должным образом подготовить, но есть четкая договоренность о встрече в ближайшее время", – сказал Климкин в эфире телеканала "ICTV" в понедельник.

По словам министра, на повестке дня с американскими партнерами стоит последовательность выполнения Минских соглашений. "С точки зрения того что мы предлагаем это четкая логика того, как мы сможем выполнить Минские соглашения, что должно быть сделано в сфере безопасности, какая роль США, как США будут взаимодействовать с нашими партнерами по "Нормандскому формату" и ЕС, каким образом мы выполним свои обязательства в гуманитарной сфере, это в первую очередь, освобождение заложников и после этого переходим к логике политического урегулирования. Вот эта логика последовательности и гарантии, это то, что мы обговариваем сейчас с американской стороной", – проинформировал Климкин.

Также глава внешнеполитического ведомства рассказал, что во время телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа была хорошая атмосфера. Он уточнил, что не может разглашать деталей, однако, содержательность самого разговора и проинформированность Д.Трампа о ситуации на Донбассе служат хорошими признаками. "Во-первых, этот разговор был классным по атмосфере. Во-вторых, это содержательность этого разговора. Президент США был проинформирован о том, что происходит, в том числе и вокруг Авдеевки, но он задавал очень чёткие вопросы. … Глубина этих вопросов и желание разобраться в том, что происходит для меня были очень хорошими признаками", – уточнил министр.