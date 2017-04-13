Климкин встретился с представителями МИД Молдовы

Сегодня, 01:29

Особое внимание стороны уделили вопросам развития пограничной инфраструктуры, а также внедрения совместного контроля на центральном участке границы между двумя государствами

Павел Климкин на встрече. Фото: mfa.gov.ua
Павел Климкин на встрече. Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с вице-премьером, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Андреем Галбуром, передает пресс-служба МИД Украины.

Министры положительно оценили ход нынешней дискуссии и выразили надежду на дальнейшее практической реализации проекта ЕС "Восточное партнерство".
"Министры обсудили пути дальнейшей имплементации дорожной карты украинского-молдавского сотрудничества на 2017 год, в частности, в части демаркации границы, проблем собственности и экологической защиты Днестр", – говорится в сообщении.

Особое внимание стороны уделили вопросам развития пограничной инфраструктуры, а также внедрения совместного контроля на центральном участке границы между двумя государствами.

Встреча состоялась на полях заседания стран "Восточного партнерства", Вышеградской четверки и некоторых стран ЕС, которое прошло сегодня в Варшаве.

Ранее сообщалось, что Климкин в Варшаве встретился с министром обороны Польши.
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"Сегодня"

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