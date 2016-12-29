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Колесников: Не будет энергетики – не будет страны (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/63_main.1482949218.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/63_tn.1482949218.jpg Политика Колесников побывал с рабочей поездкой в Винницкой области и посетил Ладыжинскую ТЭС

Колесников: Не будет энергетики – не будет страны (фото)

Вчера, 20:18

Колесников побывал с рабочей поездкой в Винницкой области и посетил Ладыжинскую ТЭС

Сопредседатель Оппозиционного блока премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников побывал с рабочей поездкой в Винницкой области. Первым пунктом его программы было посещение Ладыжинской ТЭС. Борис Колесников ознакомился с деятельностью предприятия, побывал на центральном диспетчерском пункте и провел встречу с трудовым коллективом.

Об этом сообщает пресс-служба Оппозиционного блока

На Ладыжинской ТЭС у Бориса Колесникова состоялся откровенный разговор с энергетиками. Затронули множество вопросов: от долгов за произведенную электроэнергию до состояния местной дорожной инфраструктуры.

По словам политика, успех цивилизованных государств – следствие взаимодействия власти и бизнеса. "На западе власть и бизнес всегда взаимодействуют, и в этом есть успех. Это касается и малого бизнеса, когда городской совет, к примеру, проложит водопровод к вашему кафе или гостинице. И среднего – когда вам могут компенсировать, например, стоимость животноводческих комплексов. Это решает также ряд важных вопросов, в том числе занятости людей. Что касается большого бизнеса, особенно такого, как энергетика, то везде есть инвестиционный тариф. В Украине, по непонятным причинам, власть его отменила еще в 2014 году", – обратил внимание политик. По его словам, от состояния энергетики зависит будущее Украины. "Не будет энергетики – не будет страны вообще", – подчеркнул Сопредседатель Оппозиционного блока.

Во время общения с людьми, говорили о работе местных органов власти, о взаимодействии с Киевом, о децентрализации. "У центральной власти есть три портфеля полномочий – оборона, безопасность и внешняя политика. Все остальное происходит на местах. И чем быстрее это произойдет у нас, чем больше полномочий получат регионы, тем более успешной будет наша страна. Поэтому окончанием административно-территориальной реформы можно считать в прямом смысле амбарные замки, висящие на дверях каждой районной и областной администрации. Вот это настоящая полномасштабная реформа. Потому что ни Кабмин, ни администрация президента, ни Верховная Рада ничего кроме углекислого газа не производят, а только лишь распределяют", – отметил оппозиционный политик.

Борис Колесников убежден – развитие Украины невозможно до тех пор, пока в стране не наступит мир. "Нет ни одной страны, которая ведет войну на своей территории и при этом экономически развивается. Будет мир – будет экономика, будет развитие, будет достаток в каждой семье. Не будет мира – будет катастрофа", – подчеркнул лидер Оппозиционного блока.
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Источник:

"Сегодня"

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