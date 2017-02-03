Команда Порошенко готовит его визит к Трампу

Сегодня, 13:57

Киев согласовывает с администрацией президента США возможные сроки визита Порошенко в Вашингтон

Константин Елисеев. Фото: president.gov.ua
Константин Елисеев. Фото: president.gov.ua

Украинская сторона совместно с администрацией президента США в настоящее время работает над планированием визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон. Об этом заявил сегодня заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Мы сейчас планируем и отрабатываем с новой американской администрацией конкретные даты и сроки визита президента в Вашингтон", – сказал Елисеев на брифинге в Киеве.

Наопмним, во время недавней встречи в Берлине президент Украины и канцлер Германии Ангела Меркель среди прочего поднимали вопрос о привлечении американской стороны к разрешению конфликта на Донбассе.

Отвечая на вопрос, удалось ли достигнуть договоренности о способах привлечения новой Администрации США к разрешению ситуации на Донбассе, Елисеев тогда ответил: "Ключевая позиция, по которой мы договорились с немецким руководством, за что мы благодарны, что ничего без Украины об Украине, что никаких переговоров или договоренностей без участия Украины не должно быть. Эту позицию четко поддержали".

У самой Меркель ситуация на Донбассе вызвала обеспокоенность. Она отметила, что верит в "нормандский формат", который может помочь решить украинский вопрос.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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