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Кошелек партий: на что потратят деньги украинцев http://www.segodnya.ua/img/article/7884/5_main.1484498673.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/5_tn.1484498673.jpg Политика В этом году всем парламентским партиям досталось 398 миллионов гривен на всех. Больше всех получил НФ, а "Самопомичи" доплатили за женщин

Кошелек партий: на что потратят деньги украинцев

Сегодня, 08:00

В этом году всем парламентским партиям досталось 398 миллионов гривен на всех. Больше всех получил НФ, а "Самопомичи" доплатили за женщин

Кошелек партий: на что потратят деньги украинцев
Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Скоро наши народные депутаты получат деньги из госбюджета — НАПК уже распределило 398 миллионов гривен, предусмотренных по закону, между шестью парламентскими политсилами. Напомним, право на финансирование из госбюджета имеют партии, преодолевшие на выборах-2014 барьер в 5%, а средства распределяются в зависимости от набранных голосов. А вот уже на следующих выборах в 2018 году деньги получат политсилы, преодолевшие 2%-ный барьер.

Так, в этом году больше всех денег получат "Народный фронт" — 113 млн 753,5 тыс. грн (64 депутатских места) и Блок Петра Порошенко — 112 млн 103,6 тыс. грн (63 депутата). "Оппозиционному блоку" выделили 48 млн 467,7 тыс (27 депутатов), Радикальной партии — 38 млн 257,9 тыс (22 депутата), а "Батькивщине" обещают 29 млн 182,2 тыс. (17 депутатов). А вот "Самопомич" получит в общей сложности около 100 млн грн: помимо 56 млн 394,56 тыс. за 32 парламентариев, политсиле выделили дополнительно еще 44 млн 239,94 тыс. за соблюдение гендерной квоты (11 женщин).

Эти деньги, согласно закону о госфинансировании партий, будут выделять ежеквартально по 25% от общего обьема финансирования — их можно потратить на аренду помещений, зарплату работникам партийных ячеек и на партийное строительство. Так, БПП уже получил — 28 млн грн, РП — 9,56 млн, "Самопомич" — 14 млн и 11 млн грн за выполнение квоты, "Батькивщина" — 7,29 млн и НФ — 28,43 млн. А вот "Оппозиционный блок", который в 2016-м отказался от бюджетных денег, пока финансирование не получил. "Сейчас позиция политпартии требует согласования, ведь партия не предоставила соответствующего заявления об отказе от финансирования, но и не изъявила желание получить госфинансирование", — отметили в НАПК. При этом в ОБ заявили, что на этот раз решили деньги взять и направить их на борьбу с коррупцией и на конкретную помощь людям.

При этом в прошлом году лишь две партии не потратили полностью выделенные деньги — НФ из 50,2 млн грн вернул в Госказначейство 3,9 млн, а "Самопомич" из 44,4 млн вернула 1,8 млн. Политологи обьясняют это тем, что в свободное от выборов время госфинансирования более чем достаточно на ведение текущей работы политсил. "Помимо аренды и обустройства офисов, разумно было бы тратить эти деньги на развитие медийной инфраструктуры, ведение соцсетей и сайтов. Отдельного внимания требует внутрипартийное строительство — это и расширение ячеек партии, и партийная школа (обучение юриспруденции и навыкам коммуникации с обществом), и партийная пресса. Но итоги реальных трат мы увидим только в конце февраля, когда партии подадут отчеты за 2016-й", — считает политолог Владимир Фесенко.

На что потратят: компьютеры, офисы и ролики по ТВ

Поскольку деньги выделаются партиям на уставную деятельность, мы подсчитали, что политсилы смогут себе на них позволить.

Так, к примеру, для работы партийных ячеек необходимы компьютеры: НФ на выделенные деньги может закупить 11 370 самых простых ноутбуков по 10 тыс. грн, в то время как "Батькивщина" может позволить себе лишь 2918 штук.

Также деньги можно потратить на аренду офисов. К примеру, офисное помещение площадью 100 кв. м в центре столицы обойдется в 58 тыс. грн/месяц, в то время как в спальном районе за него придется выложить около 16 тысяч. Соответственно, на год НФ может арендовать 163 центральных офиса или 592 районных, БПП — 161 офис в центре или 583 на окраине, "Оппозиционный блок" — 69 центральных или 252 спальных офиса, РП — 54 офиса в центре, а "Батькивщина" — 41.

Кроме того, из бюджетных денег партии могут оплачивать работу наемных сотрудников — секретарей, представителей ячейки, уборщиц. Если брать усредненную зарплату в 5 тыс. грн при годичном трудоустройстве, НФ может нанять штат из 1895 сотрудников, БПП — 1868 ч — 1677 человек, ОБ — 807 человек, РП — 637 человек, а "Батькивщина" — 486 человек.

Также деньги можно потратить и на политическую рекламу — минутный ролик на украинских телеканалах будет стоить около 100 тыс. грн. Соответственно, НФ может показать свой сюжет 1137 раз за год, БПП — 1121 раз, "Самопомич" — 1006 раз, ОБ — 484 раза, РП — 382 раза, а "Батькивщина" — всего 291 раз.
бюджет, рада, госбюджет, финансирование, партии, НАПК

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Автор:

Ирина Крикуненко

Источник:

"Сегодня"

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