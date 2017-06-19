Кравчук о безвизе с ЕС и визах с РФ: От России оторваться будет сложно

Безвизовый режим с Европейским союзом не поможет Украине легко оторваться от России. Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Безвиз имеет большое значение для Украины, это авторитет, это желание людей, в конце концов, это их стремление, это признание Украины как европейской цивилизованной страны. В этом суть. Но оторваться от России – это большие внутренние преобразования человека, которые формировались веками. Здесь скрещиваются вера, национальные вопросы, бытовые, семейные – скажем, муж – украинец, а жена – русская. А такие браки у нас были очень развиты в советское время. Каждый год в Украину приезжали 1 млн россиян и из Украины каждый год выезжали где-то не менее 900 тыс. Просто приезжали, в том числе на работу и проживание. Это все осталось. Возьмите восток, запад, центр Украины… Они коренным образом отличаются и по вере, и по национальным признакам, политическим предпочтениям. Таким образом, я думаю, что нельзя упрощенно подходить к этому вопросу. Это очень просто и очень ясно, но очень неправильно. Безвиз есть безвиз, а оторваться от России – это немного другое", – считает Кравчук.

По его словам, на данный момент не стоит вводить визы с РФ. Экс-президент считает, что эт этого пострадают многие украинцы, которые там работают.

"Вы знаете, вопрос с Россией – это война. Все решения, которые принимает или обсуждает парламент, он их оценивает сквозь войну, аннексию, убийства, агрессию в том числе, информационную агрессию, доведенную до абсурда, со стороны России. Поэтому их надо понять, тех людей, которые предложения вносят. Если говорить о моем мнении, я думаю, что это сейчас не актуально. Нельзя говорить, что оно вообще не нужно, посмотрим, какие будут дальше возможности отношений, в том числе с Россией и другими странами. Тогда надо принимать такое решение. А сейчас ... Очень много людей, особенно в восточных, центральных районах, они на заработках в России, это для них может стать очень плохой нормой", – добавил Кравчук.

Напомним, в мае руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, говоря о противодействии агрессору, напомнил о законодательной инициативе в Верховной Раде о введении визового режима с Российской Федерацией.

В свою очередь в Кремле заявили, что Россия пока не приняла решения о том, как будет реагировать в случае введения Украиной виз для россиян.