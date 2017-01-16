Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Кравчук предлагает принять Конституцию, в которой Донбасс не может иметь отдельный статус http://www.segodnya.ua/img/article/7885/0_main.1484553148.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/0_tn.1484553148.jpg Политика Экс-президент считает ошибкой, что допустили возможность отдельного статуса для региона, что было продиктовано из-за границы

Кравчук предлагает принять Конституцию, в которой Донбасс не может иметь отдельный статус

Сегодня, 09:52

Экс-президент считает ошибкой, что допустили возможность отдельного статуса для региона, что было продиктовано из-за границы

Леонид Кравчук. Фото: newsonline24.com.ua
Леонид Кравчук. Фото: newsonline24.com.ua

При участии украинского народ нужно принять новую Конституцию, в которой бы не было отдельного статуса для Донбасса. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его мнению, Донбасс не может в Конституции иметь отдельный статус.

"Я думаю, что нам нужно принять Конституцию как единое целое, как национально определенный документ, как документ, который поддерживает народ, это обязательно. Этой Конституции, которая латается – то добавляется что-то, то учитывается, то не учитывается, – уже нет доверия. Надо создать конституционную ассамблею. Но не так, как было, указом президента, а выбрать народом, если не может Верховная Рада принять Конституцию. И Донбасс не может в Конституции иметь отдельный статус. Это была ошибка", – утверждает Кравчук.

Он отметил, что международные организации надавили на Украину по внесению в положения Основного закона пункта об особом статусе восточных регионов.

"Не знаю, кто позволил, чтобы международные организации диктовали нации, какую Конституцию принимать. Это недоразумение. Это кто-то сгоряча сделал. Я не знаю, кто это сделал. Я пытался добиться, но не смог. Поэтому теперь это будет для нас проблемой. Нам всегда будут напоминать: проводите выборы на Донбассе", – заявил Кравчук.

Напомним, что 31 августа Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, в котором есть норма об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
конституция, Донбасс, Кравчук, особый статус

Вы сейчас просматриваете новость "Кравчук предлагает принять Конституцию, в которой Донбасс не может иметь отдельный статус". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

В МИД РФ заявили, что Киев должен предоставить Донбассу особый статус. Фото: klerk.ru

В МИД РФ заявили, что Киев должен предоставить Донбассу особый статус

11 Ноября 2016, 21:28

В ходе обсуждения международной проблематики особый акцент был сделан на рассмотрении вопросов ОБСЕ

Политика

Львовский городской голова Андрей Садовый в эфире "112 Украина". Фото: 112

Садовый: ситуация на Донбассе - это замороженный конфликт по сценарию РФ

5 Ноября 2016, 21:02

По словам городского головы Львова, "Самопомич" не намерена голосовать за "особый статус" оккупированных территорий

Политика

Фото: AFP

"Формула Штайнмайера" с тремя неизвестными: выборы, особый статус Донбасса и контроль границы

26 Октября 2016, 08:00

"Сегодня.ua" узнал, в чем отличия "формулы Штайнмайера" от "плана Мореля", как Украина намерена реализовать спорные пункты Минских соглашений и почему глава немецкого МИДа шутит, что не знает, в чем изюминка его "формулы"

Политика

Надежда Савченко. Фото: hromadskeradio.org

Савченко: Особый статус - это прямой интерес России, чтобы иметь влияние на Донбасс

27 Сентября 2016, 06:09

Нардеп отметила, что особый статус должен быть принят для всей Украины

Украина

Павел Жебривский. Фото: obozrevatel.com

Жебривский об особом статусе Донбасса: «Это черт знает что»

26 Сентября 2016, 10:49

Донбассу нужна децентрализация

Политика

Джо Байден. Фото: AFP

Байден сравнил Донбасс с Техасом

23 Сентября 2016, 22:16

Байден заявил, что Украина согласилась предоставить Донбассу "особый статус"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.