Кравчук предлагает принять Конституцию, в которой Донбасс не может иметь отдельный статус

При участии украинского народ нужно принять новую Конституцию, в которой бы не было отдельного статуса для Донбасса. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его мнению, Донбасс не может в Конституции иметь отдельный статус.

"Я думаю, что нам нужно принять Конституцию как единое целое, как национально определенный документ, как документ, который поддерживает народ, это обязательно. Этой Конституции, которая латается – то добавляется что-то, то учитывается, то не учитывается, – уже нет доверия. Надо создать конституционную ассамблею. Но не так, как было, указом президента, а выбрать народом, если не может Верховная Рада принять Конституцию. И Донбасс не может в Конституции иметь отдельный статус. Это была ошибка", – утверждает Кравчук.

Он отметил, что международные организации надавили на Украину по внесению в положения Основного закона пункта об особом статусе восточных регионов.

"Не знаю, кто позволил, чтобы международные организации диктовали нации, какую Конституцию принимать. Это недоразумение. Это кто-то сгоряча сделал. Я не знаю, кто это сделал. Я пытался добиться, но не смог. Поэтому теперь это будет для нас проблемой. Нам всегда будут напоминать: проводите выборы на Донбассе", – заявил Кравчук.

Напомним, что 31 августа Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, в котором есть норма об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.