Лавров назвал условия Кремля по Донбассу: сначала – амнистия, а потом – граница

Передача под контроль Украине границы с Россией на территории оккупированного Донбасса "является последним шагом в выполнении минских договоренностей". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем, председательствующим в ОБСЕ.

"Сначала нужно провести амнистию, принять закон об особом статусе, закрепить его на постоянной основе в Конституции Украины, провести местные выборы, причем все эти вещи должны быть сделаны в форме, которая будет согласована с Донбассом", – сказал он.

Напомним, накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что восстановление контроля над неконтролируемым участком границы с Россией на территории оккупированного Донбасса должно состояться в течение 2017 года. А весь процесс займет не более 2 недель.