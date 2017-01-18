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Лавров назвал условия Кремля по Донбассу: сначала – амнистия, а потом – граница http://www.segodnya.ua/img/article/7894/8_main.1484742633.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/8_tn.1484742633.jpg Политика Россия продолжает настаивать на "особом статусе" и местных выборах

Лавров назвал условия Кремля по Донбассу: сначала – амнистия, а потом – граница

Сегодня, 14:34

Россия продолжает настаивать на "особом статусе" и местных выборах

Сергей Лавров. Фото: ТАСС
Сергей Лавров. Фото: ТАСС

Передача под контроль Украине границы с Россией на территории оккупированного Донбасса "является последним шагом в выполнении минских договоренностей". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем, председательствующим в ОБСЕ.

"Сначала нужно провести амнистию, принять закон об особом статусе, закрепить его на постоянной основе в Конституции Украины, провести местные выборы, причем все эти вещи должны быть сделаны в форме, которая будет согласована с Донбассом", – сказал он.

Напомним, накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что восстановление контроля над неконтролируемым участком границы с Россией на территории оккупированного Донбасса должно состояться в течение 2017 года. А весь процесс займет не более 2 недель.
россия, Украина, Донбасс, Амнистия, граница, кремль, лавров, условия, минские договоренности, минские соглашения

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Источник:

Интерфакс-Украина

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