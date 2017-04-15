Лавров ответил на слова Турчинова о продвижении украинских войск на Донбассе

Сегодня, 13:34

Глава МИД РФ посчитал, что секретарь СНБО якобы отказался от Минских соглашений

Сергей Лавров. Фото: AFP
Сергей Лавров. Фото: AFP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что заявление главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о безальтернативности продвижения украинских войск на Донбассе якобы говорит об отказе Киева выполнять Минские договоренности.

"Заявление господина Турчинова означает то, что Киев отказывается выполнять ту самую часть Минских договоренностей, в отношении вопросов безопасности, которую считает приоритетной и абсолютно неотъемлемой для того, чтобы все остальное потом решалось тоже", – сказал Лавров.

При этом он подтвердил информацию Кремля, что в ближайшее время планируются контакты лидеров "нормандского формата".

"Думаю, что это будет один из очень серьезных вопросов для рассмотрения", – отметил глава МИД РФ.

Как сообщалось, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о том, что у Украины нет другой альтернативы, кроме как побеждать и метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на Донбассе.

Напомним, что, согласно Минским договоренностям, Россия должна вывести с Донбасса свои войска, наемников, военную технику и вернуть Украине контроль над границей, через которую РФ снабжает боевиков. Однако Кремль продолжает поддерживать незаконные вооруженные формирования на Востоке Украины.
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Источник:

Интерфакс

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