Лавров озвучил позицию РФ по дальнейшей работе с Минскими соглашениями

Глава МИД РФ также заявил, что не слышал, чтобы администрация президента США Дональда Трампа заявляла о необходимости "похоронить" минские соглашения

У России нет никаких намерений переписывать минские договоренности по урегулированию на востоке Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"У меня нет каких-либо намерений их (минские договоренности) переписывать. Они закреплены единогласно принятой резолюцией Совета Безопасности ООН", – сказал он на пресс-конференции.

"Все мировое сообщество повторяет, что альтернативы минским договоренностям не существует", – отметил глава МИД РФ.

Сергей Лавров также заявил, что не слышал, чтобы администрация президента США Дональда Трампа заявляла о необходимости "похоронить" минские соглашения и решать кризис в Украине другим способом.

"Я не слышал о том, что администрация Дональда Трампа заявляла о необходимости минские договоренности "похоронить" и решить проблему кризиса на востоке Украины каким-либо иным способом. Поэтому у нас не возникает даже необходимости на эту тему размышлять", – сказал Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема урегулирования украинской проблемы будет в центре внимания российско-американских отношений. "Что касается украинской проблематики, то, безусловно, можно с большой долей уверенности предположить, что это будет частью повестки дня российско-американского диалога в перспективе", – сказал Песков.