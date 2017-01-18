Лавров заявил, что украинцы сами виноваты в аннексии Крыма

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил в нарушении Будапештского меморандума "украинских путчистов".

На вопрос, где в Минских соглашениях и Будапештском меморандуме написано, что Россия должна защищать русскоязычных на Донбассе и в Крыму, Лавров ответил:

"Единственное, чего нет в Будапештском протоколе, это обязанности России или кого-либо еще соглашаться с результатами "антиконституционного вооруженного государственного переворота". С результатами переворота, авторы которого первой своей акцией провозгласили борьбу с русским языком и русскими в Крыму. Я цитировал Дмитрия Яроша, который сказал, что русские в Крыму должны быть изгнаны или уничтожены. С такими политическими изменениями в Украине под руководством такого рода деятелей, никто не обязался соглашаться".

Отметим, что на момент оккупации Крыма Ярош возглавлял общественное национально-освободительное движение "Правый сектор", которое не относилось к органам власти.

"Пойдя на подрыв договоренностей от 20 февраля 2014 года, будучи не в состоянии обеспечить формирование правительства национального единства под гарантии Франции, Польши и Германии, украинские путчисты сами грубейшим образом нарушили положения Будапештского протокола о необходимости свято уважать суверенитет и территориальную целостность украинского государства", – заявил Лавров.

Напомним, что Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года, введя свои войска на полуостров, захватив админздания и проведя там "референдум" под дулами автоматов.