Ле Пен могут запретить въезд в Украину из-за скандального заявления по Крыму – СБУ
Но решение зависит не только от спецслужбы, но и от МИДа
В Службе безопасности Украины (СБУ) допускают введение ограничительных мер в отношении кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, назвавшей законной аннексию Крыма Россией.
Об этом заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук в комментарии "Обозревателю".
"Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и Министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры", — сказал Ткачук.
В то же время руководитель аппарата главы СБУ указал, что решение по данному вопросу зависит не только от спецслужбы, но и от МИДа Украины, потому что вопрос касается иностранного гражданина.
Ранее Ле Пен заявила, что считает оккупацию Крыма Россией законной.
Ле Пен также заявляла, что хочет снять санкции с России.
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