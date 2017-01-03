Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Ле Пен могут запретить въезд в Украину из-за скандального заявления по Крыму – СБУ http://www.segodnya.ua/img/article/7853/79_main.1483453535.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/79_tn.1483453535.jpg Политика Но решение зависит не только от спецслужбы, но и от МИДа 

Ле Пен могут запретить въезд в Украину из-за скандального заявления по Крыму – СБУ

Сегодня, 16:24

Но решение зависит не только от спецслужбы, но и от МИДа 

Лидер французских националистов Марин Ле Пен на встрече с председателем Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным в Москве. Фото: pnp.ru
Лидер французских националистов Марин Ле Пен на встрече с председателем Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным в Москве. Фото: pnp.ru

В Службе безопасности Украины (СБУ) допускают введение ограничительных мер в отношении кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, назвавшей законной аннексию Крыма Россией.

Об этом заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук в комментарии "Обозревателю". 

"Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и Министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры", — сказал Ткачук.

В то же время руководитель аппарата главы СБУ указал, что решение по данному вопросу зависит не только от спецслужбы, но и от МИДа Украины, потому что вопрос касается иностранного гражданина.

Ранее Ле Пен заявила, что считает оккупацию Крыма Россией законной.

Ле Пен также заявляла, что хочет снять санкции с России.
Крым, сбу, ле пен, аннексия

Вы сейчас просматриваете новость "Ле Пен могут запретить въезд в Украину из-за скандального заявления по Крыму – СБУ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Обозреватель

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Леонид Кравчук. Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Кравчук: Все российские лидеры считали Крым российским

30 Декабря 2016, 15:19

Ельцин, Горбачев, Черненко, Андропов империалисты, считающие, что территории нужно отбирать, причем силой

Украина

Крым тесно связан с Украиной. Фото: newsader.com

Кравчук: Крыму не выжить без Украины

30 Декабря 2016, 15:41

У оккупантов нет плана развития полуострова, так как он сильно связан с Украиной, считает экс-президент

Крым

В Крыму установили памятник "народным ополченцам"

30 Декабря 2016, 19:16

Монумент появился в центре столицы полуострова

Крым

Крым готовится к Новому году.

Новый год в Крыму: под лай полицейских собак и поиски бомб

31 Декабря 2016, 02:17

На полоустрове введены меры повышенной безопасности

Крым

В Крыму под Новый год отключили свет. Фото: Public Domain Pictures

"Конец света" в Крыму: люди на оккупированном полуострове остались без электричества

31 Декабря 2016, 17:54

Электроснабждение пропало в 22 населенных пунктах из-за плохой погоды

Крым

В Крыму нашли миллионы туристов.

В Крыму нашли миллионы туристов и похвастались "своими" украинцами

Сегодня, 02:03

Пока на полуострове считают, в России пророчат провал следующему курортному сезону

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.