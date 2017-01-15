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Лидер "Азова" обвинил руководство Нацгвардии в сепаратизме и коррупции http://www.segodnya.ua/img/article/7883/39_main.1484469432.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/39_tn.1484469432.jpg Политика Билецкий заявил о коррупционной составляющей в Нацгвардии и о том, что эта "система ворует каждую третью гривну"

Лидер "Азова" обвинил руководство Нацгвардии в сепаратизме и коррупции

Сегодня, 10:34

Билецкий заявил о коррупционной составляющей в Нацгвардии и о том, что эта "система ворует каждую третью гривну"

Андрей Билецкий. Фото: из открытых источников
Андрей Билецкий. Фото: из открытых источников

Народный депутат Украины, лидер "Азова" Андрей Билецкий заявил, что в Национальной гвардии Украины на руководящих должностях находятся откровенные сепаратисты и действует систематическая коррупция, что несет угрозу обороноспособности страны.

"Я обвиняю руководство Нацгвардии в прямом покрывании офицеров-сепаратистов. Заместитель начальника Центрального оперативно-территориального объединения Национальной гвардии, полковник Александр Голяков – сепаратист. В феврале 2014 года он под флагами "Партии Регионов" создавал Криворожский Антимайдан и призывал людей записывать в "Криворожскую гвардию". Подобные гвардейцы убивали участников Революции, а позднее стала ключевой силой в захватах ОГА и расшатывании ситуации в Украине в целом", – написал А.Билецкий в своем блоге на сайте "Украинская правда".

Кроме того, народный депутат обвинил заместителя командира военной части 3057 подполковника Юрия Колмика в том, что во время наступления российских войск в Крыму и на Донбассе он пропагандировал в соцсетях т.н. "ДНР" и присоединение АР Крым к России. Капитан Нацгвардии Юрий Задерин, по его словам, в соцсетях голосовал на создание Новороссии, поддерживал Путина и действия сотрудников "Беркута" на Майдане.

Лидер "Азова" также заявил о коррупционной составляющей в Нацгвардии и о том, что эта "система ворует каждую третью гривну" и пообещал в скором времени обнародовать соответствующие факты

Руководство Нацгвардии, по словам А.Билецкого систематически уничтожает добровольческие батальоны: "Вспомните батальон "Донбасс" – его не смогли уничтожить в Иловайске, так теперь это завершат через бумажные процедуры. От своих побратимов по АЗОВу, я едва ли не каждый день слышу призывы спасти полк".
нацгвардия, сепаратист, ДНР, в Крыму, Билецкий, На Донбассе

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