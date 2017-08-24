Лидер Китая поздравил Украину с Днем Независимости
Си Цзиньпин подчеркнул традиционно дружественные и партнерские отношения между Украиной и Китаем
Глава Китая Си Цзиньпин отправил президенту Украины Петру Порошенко поздравления с Днем Независимости, сообщает пресс-служба главы государства.
Он подчеркнул традиционно дружественные и партнерские отношения между Украиной и Китаем.
"В последние годы китайско-украинские отношения стратегического партнерства сохраняют стабильное развитие, сотрудничество обеих сторон во всех сферах достигло ряда положительных результатов", – отмечается в поздравлении.
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Си Цзиньпин особо отметил успешность встречи лидеров двух стран в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (17 января), которая предоставила дополнительный импульс для укрепления двусторонних отношений.
"Я уделяю большое внимание развитию украинско-китайских отношений и готов вместе с вами, пользуясь благоприятной возможностью 26-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами, способствовать дальнейшему усилению политического взаимодоверия, укреплению дружбы для продвижения сотрудничества во всех сферах и достижения новых результатов" , – добавил глава Китая.
Напомним, вчера Украину с Днем Независимости поздравил президент США Дональд Трамп, пообещав и дальше поддерживать стремления украинцев и территориальную целостность страны.
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