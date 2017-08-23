Лидер немецких либералов предложил "заморозить" вопрос Крыма, не признавая аннексии

Вчера, 20:44

По мнению Линднера, Германия должна вернуться к "политике разрядки" в отношении России

Кристиан Линднер, фото deutsche-startups.de
Кристиан Линднер, фото deutsche-startups.de

Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер выступает за "заморозку" спора об аннексии Крыма, признавая при этом незаконные действия России, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на DW.

"Аннексия Крыма – это нарушение международного права. Мы ее не признаем. Санкции остаются в силе", – заявил Линднер.

По его мнению, Германия должна вернуться к "политике разрядки" в отношении России.

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"Необходимо все же проверить, можно ли остановить спираль эскалации и наращивания вооружений, готова ли Россия изменить свою нынешнюю политику", – пояснил он.

Линднер также подчеркнул, что санкции против России должны усилиться, если она не покажет готовность к выходу из кризиса.

"Если Россия пойдет навстречу, можно постепенно ослаблять санкции. Возможно, когда-нибудь ситуация разрядится настолько, что можно будет говорить и о Крыме", – добавил он.

Ранее лидер немецких либералов призвал временно "забыть" об аннексии Крыма.
Германия, Украина, Крым, аннексия Крыма, заморозить, Линднер

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