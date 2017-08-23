Лидер немецких либералов предложил "заморозить" вопрос Крыма, не признавая аннексии
По мнению Линднера, Германия должна вернуться к "политике разрядки" в отношении России
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер выступает за "заморозку" спора об аннексии Крыма, признавая при этом незаконные действия России, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на DW.
"Аннексия Крыма – это нарушение международного права. Мы ее не признаем. Санкции остаются в силе", – заявил Линднер.
По его мнению, Германия должна вернуться к "политике разрядки" в отношении России.
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"Необходимо все же проверить, можно ли остановить спираль эскалации и наращивания вооружений, готова ли Россия изменить свою нынешнюю политику", – пояснил он.
Линднер также подчеркнул, что санкции против России должны усилиться, если она не покажет готовность к выходу из кризиса.
"Если Россия пойдет навстречу, можно постепенно ослаблять санкции. Возможно, когда-нибудь ситуация разрядится настолько, что можно будет говорить и о Крыме", – добавил он.
Ранее лидер немецких либералов призвал временно "забыть" об аннексии Крыма.
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