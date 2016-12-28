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Луценко анонсировал существенное повышение зарплат прокурорам http://www.segodnya.ua/img/article/7836/27_main.1482851376.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/27_tn.1482851376.jpg Политика По словам Луценко, заработная плата работников органов прокуратуры в 2017 году будет повышена на 61%, то есть в среднем на 15-18 тыс. гривен, в зависимости от выслуги лет

Луценко анонсировал существенное повышение зарплат прокурорам

Вчера, 17:06

По словам Луценко, заработная плата работников органов прокуратуры в 2017 году будет повышена на 61%, то есть в среднем на 15-18 тыс. гривен, в зависимости от выслуги лет

Юрий Луценко. Фото: РБК-Украина
Юрий Луценко. Фото: РБК-Украина

В 2017 году сотрудникам органов прокуратуры повысят заработные платы. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе своего визита в Донецкую область, говорится в сообщении управления связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

По словам Луценко, заработная плата работников органов прокуратуры в 2017 году будет повышена на 61%, то есть в среднем на 15-18 тыс. гривен, в зависимости от выслуги лет.

Кроме того, запланировано повышение ежемесячной компенсации расходов на аренду жилья с 2,5 тыс. гривен до 4 тыс. гривен (тоже на 61% по сравнению с 2016 годом), которая выплачивается как ежемесячная премия.

Ранее сообщалось, что оклады народных депутатов в Украине собираются привязать к прожиточному минимуму трудоспособного гражданина (около 1600 грн), тогда как ранее депутатская зарплата начислялась, исходя из минимальной заработной платы. Об этом свидетельствует разработанное Кабмином дополнение к постановлению парламента "Финансовое обеспечение деятельности народных депутатов".

Так, максимальный оклад у спикера Рады – 20 прожиточных минимумов, то есть, согласно документу, его зарплата составит 32 тыс. гривен. Работа первого вице-спикера и вице-спикера с окладами в 19,2 и 18,7 прожиточных минимумов соответственно ежемесячно будет оплачиваться в 30,72 тыс. гривен и 29,9 тыс. гривен. Глава парламентского комитета получит зарплату в 28,8 тыс. гривен, его заместитель – 26,4 тыс. гривен, глава подкомитета – 26,4 тыс. гривен, член комитета – 25,92 тыс. гривен.
Луценко, ГПУ, генпрокуратура, зарплата, прокуратура

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Источник:

РБК-Украина

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