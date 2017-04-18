Луценко назначил новых прокуроров в Ровенской и Черновицкой областях

Сегодня, 10:56

Юрий Луценко отметил, что произошла "техническая замена", так как Черновицкая область сейчас нуждается в серьезной борьбе с тамошней мафией

Богдан Подубинский и Юрий Луценко. Фото: соцсети
Богдан Подубинский и Юрий Луценко. Фото: соцсети

Генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня в Ровно представил нового прокурора области. На этом посту Богдан Подубинский заменяет Олега Соболя, которого переводят в Черновицкую область. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Представляя нового руководителя областной прокуратуры, Юрий Луценко отметил, что произошла "техническая замена", так как Черновицкая область сейчас нуждается в серьезной борьбе с тамошней мафией", – написала она.

"Ситуация там критическая. Черновицкая область нуждается в порядке. В первую очередь, это связано с контрабандой и вывозом леса. Собственно, контрабанда существует во многих областях, но такой открытой я не видел даже в Одесской области или Харьковщине. Поэтому я принял решение отправить господина Соболя именно в Черновцы. Думаю, что все подтвердят, что за это время к нему не было замечаний с точки зрения порядочности. Уверен, что он справится с вызовами, которые ему поставит черновицкая контрабанд", – отметил Луценко.

"Новый руководитель Ровенской областной прокуратуры волевой, я знаю, как он работает. На Ровенщине сейчас урегулирована ситуация с добычей янтаря. Новый руководитель будет работать и дальше в этом направлении", – отметил Юрий Луценко.

Ранее сообщалось прокурор Львовской прокуратуры погорел на взятке.
Луценко, ГПУ, генпрокуратура, черновицкая область, ровенская область

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"Сегодня"

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