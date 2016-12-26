Луценко прокомментировал ситуацию со сносами МАФов в Киеве

Генеральный прокурор Юрий Луценко уверен, что сносить киоски можно только после предупреждения и с соблюдением сохранения имущества. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, он дал задачу киевской прокуратуре дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков по сносу МАФов в Киеве.

"Категорически настаиваю, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества. Ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями – недопустимы", – написал Луценко.

Напомним, в последнее время в столице участились случаи демонтажа малых архитектурных форм (МАФ). Так, 15 декабря на Троещине по улице Драйзера 8 "демонтажники" разгромили киоски на одном из рынков.

В ночь с 14 на 15 декабря на Оболони также был разгромлен рынок возле метро.

Также крупные столкновения произошли 23 декабря на улице Ревуцкого, где комунальщики при поддержке силовиков разгромили очередной рынок, на что бурно отреагировали киевляне, пытавшиеся вмешаться в ситуацию.

Ситуация со сносом МАФом в Киеве вызвала скандал. Пользователи социальных сетей, в том числе политики, эксперты и журналисты отмечают, что борьба с незаконными киосками происходит незаконно. А людей, работающих в них, лишают заработка, и это может дорого обойтись столичным властям.