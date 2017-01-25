Ляшко: Европейцы уперто не хотят замечать российской агрессии
Украинский политик раскритиковал выступление генсека Совета Европы, который проигнорировал вопрос угрозы со стороны РФ
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал выступление генсека Совета Европы Турберна Ягланда, который так и не упомянул российскую агрессию против Украины. Об этом политик написал в Facebook.
Он отметил, что вместо напоминания о главной угрозе не только украинцев, но и всей Европы – российской агрессии, генсек СЕ считает главным вызовом для европейцев – популизм.
"Вместе с переизбранием печально пророссийского Педро Аграмонта президентом ПАСЕ, выступление генсека СЕ является еще одним свидетельством, как глубоко страх и политика умиротворения агрессора проникли в души европейцев и парализуют их сознание. Угрозы нового варварства на своей восточной границе европейцы в каком-то умственном параличе видеть упорно не хотят. Зато возмущение простых граждан явным отрывом своих элит воспринимают как настоящую угрозу своему господству", – написал Ляшко.
Он добавил, что Европа, похоже, погружается в глубокий идеологический, моральный и институциональный кризис, а Украина неожиданно для себя волей истории оказывается на переднем крае защиты европейских ценностей и цивилизации.
Как сообщалось, переизбранный на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт впервые признал, что усилия, направленные на возвращение в сессионный зал ПАСЕ российской делегации с полными полномочиями, является его личной позицией.
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