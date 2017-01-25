Ляшко: Европейцы уперто не хотят замечать российской агрессии

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал выступление генсека Совета Европы Турберна Ягланда, который так и не упомянул российскую агрессию против Украины. Об этом политик написал в Facebook.

Он отметил, что вместо напоминания о главной угрозе не только украинцев, но и всей Европы – российской агрессии, генсек СЕ считает главным вызовом для европейцев – популизм.

"Вместе с переизбранием печально пророссийского Педро Аграмонта президентом ПАСЕ, выступление генсека СЕ является еще одним свидетельством, как глубоко страх и политика умиротворения агрессора проникли в души европейцев и парализуют их сознание. Угрозы нового варварства на своей восточной границе европейцы в каком-то умственном параличе видеть упорно не хотят. Зато возмущение простых граждан явным отрывом своих элит воспринимают как настоящую угрозу своему господству", – написал Ляшко.

Он добавил, что Европа, похоже, погружается в глубокий идеологический, моральный и институциональный кризис, а Украина неожиданно для себя волей истории оказывается на переднем крае защиты европейских ценностей и цивилизации.

Как сообщалось, переизбранный на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт впервые признал, что усилия, направленные на возвращение в сессионный зал ПАСЕ российской делегации с полными полномочиями, является его личной позицией.