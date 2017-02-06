Ляшко: Мюнхенская конференция – хорошая площадка для напоминания о Будапештском меморандуме

На Мюнхенской конференции, где будут присутствовать вице-президент Майк Пенс, министры иностранных дел Германии и Франции, Украина должна в очередной раз потребовать от подписантов Будапештского меморандума выполнения своих обязательств.

Об этом после заседания Согласительного совета в кулуарах парламента заявил глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Возобновление боевых действий в Авдеевке – это стремление Путина и агрессора заставить склонить Украину к реализации кремлевского плана, в частности, накануне Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17 февраля в Германии. На этой конференции будет присутствовать американский вице-президент Майк Пенс, министры иностранных дел Германии и Франции, президент Украины. Я считаю, что это очень удобная площадка, чтобы в очередной раз потребовать от подписантов Будапештского меморандума выполнения своих обязательств перед Украиной. В частности, гарантий безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашего государства", – заявил Ляшко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поедет на ежегодную 53-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля. "Среди подтвержденных в этом году участников – новый генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Еврокомиссии Дональд Туск, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг и президенты Польши, Украины, Афганистана Анджей Дуда, Петр Порошенко, Ашраф Гани Ахмадзай", – сказано в пресс-релизе Мюнхенской конференции.

Также организаторы отмечают, что украинский вопрос будет в топ-приоритете обсуждения глобальных вызовов и проблем на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Программа конференции посвящена будущему трансатлантических отношений и НАТО после избрания Дональда Трампа, состоянию сотрудничества в вопросах безопасности и обороны, кризис в Украине и отношения с Россией, война в Сирии и ситуация с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая корейский полуостров. Участники также обсудят угрозы терроризма, информационной войны, а также угрозы глобального здоровья и климатической безопасности", – поясняют в пресс-службе Мюнхенской конференции.