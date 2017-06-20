Ляшко не собирается идти на допрос в НАПК

Сегодня, 21:58

Нардеп заявил, что 21 июня у его матери День рождения и он собирается в это время к ней

Олег Ляшко. Фото: архив
Олег Ляшко. Фото: архив

Председатель фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко не собирается завтра идти на допрос в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента, передает телеканал "112 Украина".

"Безусловно, нет. Я завтра пойду поздравлять свою маму, у нее завтра день рождения, я не променяю ее ни на НАПК, ни на Луценко и всяких чертей", – отметил он.

По мнению Ляшко, обвинения НАПК – выдумка. "Я возглавлял газету 10 лет до избрания народным депутатом, издатель газеты – закрытое акционерное общество. У меня есть доля, я, главный редактор, имел долю, и меня в этом обвиняют. Это придумывает власти, они уже не знают, что придумать...", – сказал он.

Ляшко подчеркнул, что если НАПК составит протокол о нарушении, то он его немедленно обжалует в суде. "Это профанация и выдумки, если они составят протокол, мы обжалуем в суде, у меня нет сомнений, что мы опровергнем это", – сказал он.

Как сообщалось, Национальное агентство по предотвращению коррупции вызвало главу фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко для дачи пояснений о возможном совмещении депутатства с руководством компанией на 21 июня. Допрос запланирован на 10:00.
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