Ляшко обещает добиться повышения зарплат работников ГСЧС

Сегодня, 22:29

Грамоты и часы получили сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в преддверии профессионального праздника


Награды для спасателей. Ордена за мужество, грамоты и часы получили сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в преддверии профессионального праздника. К поздравлениям присоединился и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Когда будут изменения в бюджет – минимум миллиард гривен мы выгрызем на зарплату спасателям и работникам пожарной охраны, чтобы вы получили еще большую заработную плату. Я искренне благодарю за возможность выступить перед вами, поздравить с профессиональным праздником", – сказал Олег Ляшко.
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