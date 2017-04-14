Ляшко обещает добиться повышения зарплат работников ГСЧС

Награды для спасателей. Ордена за мужество, грамоты и часы получили сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в преддверии профессионального праздника. К поздравлениям присоединился и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Когда будут изменения в бюджет – минимум миллиард гривен мы выгрызем на зарплату спасателям и работникам пожарной охраны, чтобы вы получили еще большую заработную плату. Я искренне благодарю за возможность выступить перед вами, поздравить с профессиональным праздником", – сказал Олег Ляшко.