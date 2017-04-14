Ляшко предложил вариант, как обеспечить переселенцев с Донбасса

Сегодня, 11:49

Политик призывает все фракции принять участие в решении жилищных проблем людей с востока Украины

Олег Ляшко. Фото: архив
Олег Ляшко. Фото: архив

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил направлять средства, перечисляемые с Донбасса в госбюджет, на нужды по обустройству переселенцев.

По словам политика, в прошлом году только зарегистрированные в Донецке предприятия уплатили в казну полтора миллиарда гривен налогов.

"Я предлагаю всем фракциям принять участие в разработке этого законопроекта, чтобы все до копейки средства, которые перечисляют Донецкая и Луганская области в госбюджет, шли на обустройство жилья для переселенцев, на ремонт дорог, детских садов и школ на Донбассе", – сказал Ляшко.
Донбасс, госбюджет, переселенцы, средства, политик

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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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