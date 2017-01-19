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Мало депутатов: Парубий закрыл утреннее заседание Рады http://www.segodnya.ua/img/article/7897/87_main.1484826072.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/87_tn.1484826072.jpg Политика Спикер возмутился посещаемостью в парламенте и призвал руководителей фракций разобраться со своими депутатами

Мало депутатов: Парубий закрыл утреннее заседание Рады

Сегодня, 13:41

Спикер возмутился посещаемостью в парламенте и призвал руководителей фракций разобраться со своими депутатами

Заседание Рады завершилось досрочно. Фото: zn.ua
Заседание Рады завершилось досрочно. Фото: zn.ua

Глава Верховной Рады Андрей Парубий решил закрыть утреннее пленарное заседание парламента в связи с малым количеством народных депутатов.

"Последней каплей" для спикера стало рейтинговое голосование, на котором зарегистрировались всего 211 парламентариев при необходимом минимуме во время принятий решений в 226 человек.

"Я объявляю утреннее заседание Верховной Рады закрытым. В 16:00 часов мы соберемся для продолжения нашей работы. Я не имею права отменять вечернее заседание", – сказал Парубий.

Он также возмутился такой посещаемостью в парламенте и призвал руководителей фракций разобраться со своими депутатами в данном вопросе.

Напомним, вчера, 18 января, заседание парламента также было закрыто досрочно из-за недостаточного количества депутатов.
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"Сегодня"

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