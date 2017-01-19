Мало депутатов: Парубий закрыл утреннее заседание Рады

Спикер возмутился посещаемостью в парламенте и призвал руководителей фракций разобраться со своими депутатами

Глава Верховной Рады Андрей Парубий решил закрыть утреннее пленарное заседание парламента в связи с малым количеством народных депутатов.

"Последней каплей" для спикера стало рейтинговое голосование, на котором зарегистрировались всего 211 парламентариев при необходимом минимуме во время принятий решений в 226 человек.

"Я объявляю утреннее заседание Верховной Рады закрытым. В 16:00 часов мы соберемся для продолжения нашей работы. Я не имею права отменять вечернее заседание", – сказал Парубий.

Он также возмутился такой посещаемостью в парламенте и призвал руководителей фракций разобраться со своими депутатами в данном вопросе.

Напомним, вчера, 18 января, заседание парламента также было закрыто досрочно из-за недостаточного количества депутатов.