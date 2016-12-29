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Марушевская попала под следствие по подозрению в коррупции http://www.segodnya.ua/img/article/7842/65_main.1483006234.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/65_tn.1483006234.jpg Политика Расследование начато в связи с фактами занижения цены товаров и другими нарушениями, заявил глава ГФС

Марушевская попала под следствие по подозрению в коррупции

Сегодня, 12:06

Расследование начато в связи с фактами занижения цены товаров и другими нарушениями, заявил глава ГФС

Юлия Марушевская. Фото: соцсети
Юлия Марушевская. Фото: соцсети

Экс-глава Одесской таможни Юлия Марушевская подозревается в коррупционных действиях, в связи с чем она попала под следствие. Об этом заявил в интервью агентству Reuters глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

Как отметил Насиров, расследование начато в связи с фактами занижения цены товаров и другими нарушениями. Он уточнил, что по данным нарушениям под следствие попали и другие люди.

По его словам, после того, как Марушевская ушла в отставку, Одесскеая таможня сразу увеличила свои доходы на 30%, что эквивалентно 300 миллионам гривен.

Также агентство отмечает, что пресс-служба Насирова предоставила официальные сведения о таможенных поступлениях в период с января по октябрь 2016 года. Так, согласно данным, таможня не выполнила план в семи из 10 месяцев.

В свою очередь сама Марушевская в комментарии Reuters отвергла все обвинения

Напомним, 14 ноября Юлия Марушевская написала заявление об отставке с должности главы Одесской таможни. По ее мнению, "все инструменты реформирования на региональном уровне исчерпаны, а многие проекты в области попросту не реализуются, несмотря на контроль со стороны высших должностных лиц страны".
коррупция, расследование, следствие, насиров, Марушевская, Одесская таможня

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