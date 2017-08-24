Мэттис встретился с Полтораком: о чем говорили

Министр обороны США Джеймс Мэттис и его украинский коллега Степан Полторак обсудили реформирование украинской армии в условиях российский агрессии, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию безопасности в Украине и мире, развитие способностей ВС Украины на современном этапе, перспективы двустороннего сотрудничества, а также расширение материально-технической поддержки со стороны США для отпора агрессии и проведения мероприятий военной реформы.

"Мы понимаем, что при ведении боевых действий чрезвычайно трудно проводить реформы, но вместе с тем, именно эта реформа может быть эффективной. Потому что все решения проверяются с учетом боевых действий, в которых принимают участие военные. Развитие сильной Украины – благородное дело и на этом пути мы будем вас поддерживать", – сказал Мэттис.

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В свою очередь Полторак подчеркнул, что он доволен эффективностью учений, которые проводят американские военные в Украине.

"Подготовка дает положительные результаты. Значительно улучшились возможности наших подразделений во время боевых действий. И нам хотелось бы расширить географию таких учений, для чего мы готовим соответствующую инфраструктуру", – сказал министр обороны Украины.

В рамках диалога также было отмечено, что во время визита в Украину состоялась хорошая и дружеская дискуссия и две стороны высказали свое видение развития ситуации и общее желание добиваться успехов в двусторонних отношениях.

Напомним, сегодня Мэттис успел провести переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Об их подробностях можно прочитать здесь.