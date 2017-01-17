МИД Украины резко ответило на слова Ле Пен о том, что "Крым никогда не был украинским"
Утверждения французского политика являются ничтожными, заявили в ведомстве
Министерство иностранных дел Украины возмущено очередными высказываниями кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен относительно Крыма и считают, что политик такого уровня должен уважать международное право, суверенитет и территориальную целостность других государств.
"Утверждения такого рода (о признании Крыма частью РФ – ред.) являются ничтожными как с исторической, так и с правовой точек зрения. (…) Уверены, что высказывания любого ответственного политика и кандидата на должность президента должны основываться на уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности других государств, а не служить интересам третьей стороны, которая осуществляет политику агрессии и оккупации", – говорится в комментарии МИД Украины во вторник.
В украинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Франция и вся международная общественность выразили поддержку территориальной целостности Украины и осудили незаконную оккупацию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и Севастополя, а также серьезные нарушения прав человека на оккупированных территориях.
"Поддержка оккупации Крыма и признание его аннексии – это не только пренебрежение Устава ООН и основополагающих принципов международного права, но и стимулирование государства-оккупанта к дальнейшим преступным действиям в отношении местного населения", – указано в комментарии МИД.
Ранее Ле Пен заявила, что в случае своей победы на выборах президента Франции намерена восстановить нормальные отношения с Россией и признать Крым "российским".
"Да, после референдума, который показал "согласие народа" присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН", – сказала она.
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