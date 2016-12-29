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МИД Украины выступил с жестким обращением к России http://www.segodnya.ua/img/article/7842/84_main.1483009854.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/84_tn.1483009854.jpg Политика Министерство обвиняет РФ в незаконных преследования и пытках украинцев

МИД Украины выступил с жестким обращением к России

Сегодня, 13:15

Министерство обвиняет РФ в незаконных преследования и пытках украинцев

МИД Украины требует от России освободить политзаключенных. Фото:
МИД Украины требует от России освободить политзаключенных. Фото:

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с продолжающимися репрессиями, незаконными задержаниями, обысками и арестами, а также пытками и жестоким обращением в отношении граждан Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, распространенном сегодня, 29 декабря.

Несмотря на многочисленные призывы Украины и международного сообщества с требованием немедленно освободить незаконно удерживаемых и осужденных украинцев, отмечается в заявлении, российское руководство продолжает "позорную практику использования граждан Украины как заложников своей агрессивной политики против нашего государства".

Цииничное пренебрежение основополагающими правами человека и свободами превратило правоохранительную и судебную систему государства-агрессора в репрессивно-карательные инструменты, способствующие становлению нового тоталитарного режима в России", – говорится в заявлении МИД Украины.

Как отмечается в заявленни, Россия продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей по обмену заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу "всех на всех".

Так, хотя в Украину и вернулось шесть пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, выросло: МИД сообщает о политически мотивированном удержании на территории государства-оккупанта не менее 17 украинцев.

"Еще больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Более ста украинцев в ужасных условиях содержатся российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", – говорится в заявлении.

Согласно заявлению МИД Украины, Россия продолжает практику систематических необоснованных отказов украинским консулам в предоставлении разрешений на посещение украинских политических заключенных.

"Существуют неоспоримые свидетельства относительно систематического применения в отношении граждан Украины, которые содержатся на территории России и на оккупированных территориях, недозволенных методов дознания, пыток, методов психологического давления", – говорится в заявлении.

Как отметили в МИД, в последнее время особо обострилась ситуация с гражданами Украины, которые мошенническим способом были вовлечены в незаконные схемы по распространению наркотических веществ на территории РФ.

"Фактически последствиями реализации таких схем является привлечение и втягивания наших соотечественников в незаконную деятельность на территории РФ. Только в этом году в России за совершение преступлений в сфере наркооборота были осуждены почти тысяча наших соотечественников, уголовные дела большинства из которых основаны на сфабрикованных материалах", – заявили в МИД Украины.

В министерстве напомнили, что из-за подобных практик Кремля МИД Украины вынужден предостерегать украинцев от осуществления поездок на территорию Российской Федерации и на временно оккупированные ею украинские территории.

"Украина вместе с нашими международными партнерами прилагает все возможные политико-дипломатические и правовые усилия для освобождения из русского плена своих граждан. Однако Москва в нарушение норм международного права и в дальнейшем продолжает удерживать политзаключенных", – отметили в МИД.

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Инофграфика: mfa.gov.ua

МИД Украины требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении наших соотечественников.

Внешнеполитическое ведомство Украины также призвало государства-члены ООН принять дальнейшие консолидированные шаги для усиления давления на Российскую Федерацию из-за злостного нарушения ею ключевых положений Всеобщей декларации прав человека, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, других международно-правовых документов, а также из-за пренебрежения Россией требований Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/C.3/71/L.26 "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".
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Источник:

"Сегодня"

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