МИД: Уже сегодня иск против РФ будет в Гааге

Дипломат считает, что Россия должна понести ответственность за акты терроризма и дискриминации в Украине

Министерство иностранных дел Украины уже сегодня направит иск в Международный суд в Гааге относительно преступлений России в Украине. Об этом заявила спикер внешнеполитического ведомства Марьяна Беца в Twitter.

Дипломат отметила, что Россия должна понести ответственность за акты терроризма и дискриминации в Украине.

"Исполняя поручение президента, сегодня в Гааге будет подан иск против РФ в Международный Суд ООН. Россия должна понести международную ответственность за совершение актов терроризма и дискриминации. Ответственность РФ за совершенные преступления неизбежна", – заявили в МИД.

Также Беца добавила, что в рамках ООН четко определено – Россия является страной-агрессором и оккупантом и ответственность за преступления в Крыму неизбежна.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко и поручил украинским дипломатам передать уже сегодня иск в Международный суд ООН в Гааге касательно нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.