Министр обороны США поддержал сохранение санкций против РФ

Он выразил полную поддержку Украины и сохранения санкций против РФ как страны агрессора

Министр обороны США Джеймс Мэттис поддерживает сохранение санкций против Российской Федерации.

"Очень сильная встреча (президента Украины Петра Порошенко – ред.) с министром обороны (США Джеймсом – ред.) Мэттисом. Он выразил полную поддержку Украины и сохранения санкций против РФ как страны агрессора", – написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в микроблоге Твиттер во вторник поздно вечером.

Ранее по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом во вторник в Вашингтоне президент Украины Петр Порошенко заявил, что США не будут снимать санкции с РФ до тех пор, пока не будет возвращен Крым и не прекратится российская агрессия против Украины.