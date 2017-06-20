Министр обороны США поддержал сохранение санкций против РФ

Сегодня, 21:41

Он выразил полную поддержку Украины и сохранения санкций против РФ как страны агрессора

Джеймс Мэттис, фото AFP
Джеймс Мэттис, фото AFP

Министр обороны США Джеймс Мэттис поддерживает сохранение санкций против Российской Федерации.

"Очень сильная встреча (президента Украины Петра Порошенко – ред.) с министром обороны (США Джеймсом – ред.) Мэттисом. Он выразил полную поддержку Украины и сохранения санкций против РФ как страны агрессора", – написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в микроблоге Твиттер во вторник поздно вечером.

Ранее  по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом во вторник в Вашингтоне президент Украины Петр Порошенко заявил, что США не будут снимать санкции с РФ до тех пор, пока не будет возвращен Крым и не прекратится российская агрессия против Украины.
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