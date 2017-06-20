Министр обороны США поддержал сохранение санкций против РФ
Он выразил полную поддержку Украины и сохранения санкций против РФ как страны агрессора
Министр обороны США Джеймс Мэттис поддерживает сохранение санкций против Российской Федерации.
"Очень сильная встреча (президента Украины Петра Порошенко – ред.) с министром обороны (США Джеймсом – ред.) Мэттисом. Он выразил полную поддержку Украины и сохранения санкций против РФ как страны агрессора", – написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в микроблоге Твиттер во вторник поздно вечером.
Ранее по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом во вторник в Вашингтоне президент Украины Петр Порошенко заявил, что США не будут снимать санкции с РФ до тех пор, пока не будет возвращен Крым и не прекратится российская агрессия против Украины.
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