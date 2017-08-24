Министр обороны США сделал заявление по летальному оружию для Украины

Вопрос предоставления летального оружия Украине сейчас рассматривается и будет вынесен на обсуждение с руководством США. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, передает 112.ua.

Он отметил, что намерен по возвращении в США дать рекомендации американскому лидеру Дональду Трампу по Украине.

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"Если говорить об оборонно-летальном вооружении, – мы рассматриваем этот вопрос. Я сейчас вернусь к себе и, учитывая то, что я увидел и о чем узнал, я буду информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления", – сказал Мэттис.

Как заявлял Петр Порошенко, он остался доволен переговорами с Мэттисом по предоставлению Украине военной помощи.