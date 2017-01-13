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Минобороны разрабатывает доктрину применения ВСУ http://www.segodnya.ua/img/article/7878/97_main.1484299470.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/97_tn.1484299470.jpg Политика Как сообщается, в ходе подготовки документа будет учтен опыт проведения военной операции и стандарты НАТО

Минобороны разрабатывает доктрину применения ВСУ

Сегодня, 11:19

Как сообщается, в ходе подготовки документа будет учтен опыт проведения военной операции и стандарты НАТО

Минобороны Украины. Фото из открытых источников
Минобороны Украины. Фото из открытых источников

Министерство обороны разрабатывает доктрину применения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер министерства Дмитрий Гуцуляк во время брифинга в пятницу, 13 января.

"В Министерстве обороны продолжается разработка доктрины применения Вооруженных сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов", – отметил Гуцуляк.

По его словам, в основу доктрины заложен проект, который уже прошел апробацию.

"Изданы основные документы, которые определяют применение Вооруженных сил и военных формирований. Основными из них являются временные основы подготовки и ведения операций Вооруженных сил Украины, основы по оперативной работе штабов, временные боевые уставы механизированных, танковых войск, противовоздушной обороны сухопутных войск, авиации, радиотехнических войск и зенитно-ракетных войск ВСУ", – уточнил он.

Гуцуляк добавил, что также будет учтен опыт проведения военной операции и стандарты НАТО.

Ранее президент Петр Порошенко подписал Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 мая 2016 года "О Стратегическом оборонном бюллетене Украины".

Бюллетень направлен на обеспечение практической реализации положений Военной доктрины Украины и Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины, определяет стратегические и оперативные цели оборонной реформы и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных военно-политических угроз и вызовов.
Украина, Минобороны, ВСУ, доктрина, гуцуляк

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Источник:

РБК-Украина

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