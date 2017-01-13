Минобороны разрабатывает доктрину применения ВСУ

Как сообщается, в ходе подготовки документа будет учтен опыт проведения военной операции и стандарты НАТО

Министерство обороны разрабатывает доктрину применения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер министерства Дмитрий Гуцуляк во время брифинга в пятницу, 13 января.

"В Министерстве обороны продолжается разработка доктрины применения Вооруженных сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов", – отметил Гуцуляк.

По его словам, в основу доктрины заложен проект, который уже прошел апробацию.

"Изданы основные документы, которые определяют применение Вооруженных сил и военных формирований. Основными из них являются временные основы подготовки и ведения операций Вооруженных сил Украины, основы по оперативной работе штабов, временные боевые уставы механизированных, танковых войск, противовоздушной обороны сухопутных войск, авиации, радиотехнических войск и зенитно-ракетных войск ВСУ", – уточнил он.

Гуцуляк добавил, что также будет учтен опыт проведения военной операции и стандарты НАТО.

Ранее президент Петр Порошенко подписал Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 мая 2016 года "О Стратегическом оборонном бюллетене Украины".

Бюллетень направлен на обеспечение практической реализации положений Военной доктрины Украины и Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины, определяет стратегические и оперативные цели оборонной реформы и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных военно-политических угроз и вызовов.