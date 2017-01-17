Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Мир нуждается в НАТО – Порошенко http://www.segodnya.ua/img/article/7890/67_main.1484660780.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/67_tn.1484660780.jpg Политика Альянс остался единственным эффективным механизмом безопасности на Земле, отметил президент

Мир нуждается в НАТО – Порошенко

Сегодня, 15:45

Альянс остался единственным эффективным механизмом безопасности на Земле, отметил президент

Петр Порошенко. Фото: President.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: President.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg отметил, что мир нуждается в Североатлантическом Альянсе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Когда Россия аннексировала Крым и начала агрессию на Востоке моей страны, Россия полностью разрушила поствоенную мировую систему, которая базировалась на Совете безопасности ООН. И НАТО осталось единственным эффективным механизмом безопасности в мире", – подчеркнул он.

Президент отметил, что Альянс важен не только для стран-членов, но и для глобальной безопасности.

Как известно, сегодня Порошенко находится в Давосе (Швейцария), где проходит всемирный экономический форум.
Украина, нато, безопасность, мир, Порошенко, альянс

Вы сейчас просматриваете новость "Мир нуждается в НАТО – Порошенко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко заявил, что договорился о встрече с Трампом

Сегодня, 14:45

Президент отметил, что был одним из первых мировых лидеров, с кем Трамп поговорил после  победы на президентских выборах

Экономика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Украина скоро получит транш МВФ - Порошенко

Сегодня, 14:29

Президент заверил, что Киев выполнил все условия для получения денег

Политика

Петр Порошенко и Кристин Лагард обсудят помощь МВФ. Фото: president.gov.ua

Порошенко в Давосе встретится с главами МВФ и ООН - Гопко

Сегодня, 14:19

С новым генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем украинская делегация намерена обсудить повестку дня своего председательства в Совбезе ООН в феврале

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко рассчитывает на возможности Трампа в борьбе Украины против России

Сегодня, 14:11

Новый лидер США должен использовать все свое влияние для поддержки Киева, считает президент

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.