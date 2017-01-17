Мир нуждается в НАТО – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg отметил, что мир нуждается в Североатлантическом Альянсе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Когда Россия аннексировала Крым и начала агрессию на Востоке моей страны, Россия полностью разрушила поствоенную мировую систему, которая базировалась на Совете безопасности ООН. И НАТО осталось единственным эффективным механизмом безопасности в мире", – подчеркнул он.

Президент отметил, что Альянс важен не только для стран-членов, но и для глобальной безопасности.

Как известно, сегодня Порошенко находится в Давосе (Швейцария), где проходит всемирный экономический форум.