Мосийчук заявляет, что у него и его адвоката силовики проводят обыск

Сегодня, 11:04

В Генпрокуратуре отрицают связь обысков с политической деятельностью народного депутата

Обыск у нардепа и его адвоката. Фото: Facebook
Обыск у нардепа и его адвоката. Фото: Facebook

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины пришли с обыском в его депутатскую приемную, а также к его адвокату и помощнику Андрею Мамалыге. Об этом он написал в Facebook.

"Работники ГПУ и СБУ, которые пришли обыскивать мою общественную приемную в Василькове, убедившись, что это действительно приемная народного депутата, извинились и ушли", – написал Мосийчук.

Также он добавил, что сотрудники ГПУ проводят обыск у его адвоката и помощника Андрея Мамалыги. Он напомнил, что Мамалыга известный правозащитник, на его счету не одна спасенная судьба общественных активистов и бойцов, прошедших войну на Донбассе, и добровольцев.

Сам адвокат на своей странице написал следующее: "Генеральная прокуратура Украины проводит обыски у меня и адвоката Сивакова! Это месть заместителей Генерального Прокурора Столярчука и Матиоса за нашу адвокатскую деятельность".

В свою очередь пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган заявила, что обыски не связаны с политической деятельностью Мосийчука.

"Обыски, которые сейчас проводятся Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины, не имеют никакого отношения к политической деятельности народного депутата Мосийчука", – написала помощница Юрия Луценко.
ГПУ, адвокат, обыск, силовики, мосийчук, сарган

Вы сейчас просматриваете новость "Мосийчук заявляет, что у него и его адвоката силовики проводят обыск". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Павел Лебедев. Фото: sevastopolnews.info

Матиос: В квартире экс-министра обороны нашли секретные военные документы

2 Февраля, 06:02

Лебедев объявлен в розыск по подозрению в содействии правоохранителям при разгоне Евромайдана

Политика

Ренат Кузьмин припрятал лопату. Фото: архив "Сегодня"

Батон Януковича отдыхает: у экс-зама Пшонки нашли золотую лопату – СМИ

24 Января, 14:59

Драгоценный сувенир правоохранители нашли в доме Кузьмина во время обыска в рамках уголовного производства

Политика

Владимир Путин. Фото: ТАСС

Суд разрешил обыскать резиденцию Путина

22 Декабря 2016, 14:16

Следователь ГПУ намерен найти в администрации президента РФ оригинальное обращение Януковича с просьбой ввести войска в Украину

Политика

Андрей Парубий. Фото: visti.ks.ua

Украина стала великой стеной, которая отделяет Европу от путинской орды – Парубий

Сегодня, 10:56

Парламент минутой молчания почтил память украинских воинов, погибших за нашу страну

Политика

Депутаты не захотят лишаться неприкосновенности. Фото из архива

В БПП пояснили, почему Рада не голосует за снятие неприкосновенности с нардепов

Сегодня, 09:27

Депутаты с трудом сняли неприкосновенность с одного народного избранника, но сами отказаться от нее не смогут, считает Гончаренко

Политика

Оксана Сыроид. Фото: Facebook

В Раде призывают депутатов разработать законопроект об ответственности РФ за агрессию

Вчера, 13:40

Народные избранники должны показать единство в парламенте ради противостояния российской агрессии, считает Сыроид

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования