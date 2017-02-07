Мосийчук заявляет, что у него и его адвоката силовики проводят обыск

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины пришли с обыском в его депутатскую приемную, а также к его адвокату и помощнику Андрею Мамалыге. Об этом он написал в Facebook.

"Работники ГПУ и СБУ, которые пришли обыскивать мою общественную приемную в Василькове, убедившись, что это действительно приемная народного депутата, извинились и ушли", – написал Мосийчук.

Также он добавил, что сотрудники ГПУ проводят обыск у его адвоката и помощника Андрея Мамалыги. Он напомнил, что Мамалыга известный правозащитник, на его счету не одна спасенная судьба общественных активистов и бойцов, прошедших войну на Донбассе, и добровольцев.

Сам адвокат на своей странице написал следующее: "Генеральная прокуратура Украины проводит обыски у меня и адвоката Сивакова! Это месть заместителей Генерального Прокурора Столярчука и Матиоса за нашу адвокатскую деятельность".

В свою очередь пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган заявила, что обыски не связаны с политической деятельностью Мосийчука.

"Обыски, которые сейчас проводятся Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины, не имеют никакого отношения к политической деятельности народного депутата Мосийчука", – написала помощница Юрия Луценко.