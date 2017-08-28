Москва заволновалась: два ключевых американских чиновника одновременно оказались в Киеве

Дипломат и военный встретились на параде в Киеве. Вместе с ними еще восемь министров обороны стран-партнеров

Кроме Павла Тычины, на Дне Независимости Украины гарант цитировал также Рональда Рейгана, американского президента, назвавшего СССР "империей зла" – дружеский жест в сторону присутствовавших на параде министра обороны США Джеймса Мэттиса и спецпредставителя Курта Волкера. Почему два ключевых американских чиновника одновременно оказались в Киеве? И что так всполошило стратегов в Москве?

Шеф Пентагона еще только собирался в Киев, а в воздухе уже летало слово. И слово было "Джавелины". Так зовут американские противотанковые комплексы. Шутники острили, прилетит Мэттис на большом самолете, до отказа забитом легендарными ракетами. Их действительно можно на спине таскать – с плеча стрелять.

Но генерал Мэттис, если что и привез, то распространяться об этом не стал. Петр Порошенко тоже предпочел не выдавать тайны.

"Мы активно обсуждаем вопрос о предоставлении летального оружия. Я вернусь в США с пониманием ситуации на Востоке Украины и сообщу оборонному сектору и президенту свои рекомендации", – отметил Мэттис.

У Джеймса Мэттиса есть второе имя – Норман и прозвище -"бешеный пес". Его он получил в ходе битвы за иракский город, в знак уважения к заслугам. Когда генерал из Киева улетел, разговорчивее стал Курт Волкер. В эфире украинского телеканала спецпредставитель США по Украине подтвердил: глава Пентагона подарок все-таки передал.

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Больше об оружии он не сказал ни слова. Особо не распространялся и о результатах переговоров с Владиславом Сурковым. Предшественница Волкера Виктория Нуланд ради встреч с "архитектором ДНР-ЛНР" летала в Сочи. Курт Волкер встречу назначил в Минске. Российские СМИ после трехчасовых переговоров распространили одну витиеватую цитату Суркова.

"Дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности. Приверженность минским соглашениям под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации". Владислав Сурков советник Президента России.

Курт Волкер подобного оптимизма после встречи не излучал.

"Безусловно, Минский процесс необходим и это очень важно... Но сейчас нам нужно повысить уровень безопасности и обеспечить Украине такие условия, чтобы она могла защитить свою территорию. Сейчас она не может этого сделать". Курт Волкер, представитель Госдепартамента США в интервью российскому телеканалу "Дождь".

Курт Волкер – напрямую подчиняется американскому министру иностранных дел, Госсекретарю Рексу Тиллерсону. Джеймс Мэттис – самый важный человек по обороне. Дипломат и военный встретились на параде в Киеве. Вместе с ними еще восемь министров обороны стран-партнеров.

И колонны военных по Крещатику, и вереница уважаемых иностранных гостей – не просто символический жест поддержки Украины в день рождения, а и четкий сигнал Кремлю.

"США укрепляют восточный фланг НАТО. Это страны Балтии, Польша, Украина. НАТО остается, но помимо НАТО в качестве такого бонуса выстраивается такая неформальная конфигурация, военно-политическая, стран Балтии и Восточной Европы- от Балтийского моря до Черного. И здесь, кстати говоря, Украина один из ключевых плацдармов и ключевых геополитических звеньев этой неформальной военной конфигурации: ,- отмечает Вадим Карасев.

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"Речь идет об обучении во-первых. Речь идет о создании, хотите их назвать, учебных центров, по типу того, который строится в Очакове. Я думаю, что контакты и такие инфраструктурные проекты будут. А это значит де факто появление в Украине военной инфраструктуры НАТО" ,- говорит политолог Александр Мартыненко.

Базы НАТО- главная страшилка российской пропаганды и любимое объяснение Путина, почему он украл Крым. Чтоб там натовских баз не было. Сейчас для роспропаганды еще большее раздолье. И выгода есть. Шойгу- российский министр обороны – может выторговать в разы больше бюджетных денег. Именно сейчас Москва пишет смету программы перевооружения, рассчитанной до 2025 года.

Украинский президент намерен в сенятбре на заседании Генасамблеи ООН предложить мировому сообществу ввести "голубые каски" ООН на Донбасс. Не надо быть пророком, чтобы предположить, что Россия это решение в Совбезе заблокирует. Да и сама миссия дорого стоит. И по полномочиям контингент будет почти такой же, как нынешняя мониторинговая миссия ОБСЕ.

Поле для маневров на самом деле уже сужено до предела. Если отбросить самый страшный военный сценарий, то повториться может либо происходящее в Молдове, либо в Грузии.

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"Признавая Абхазию и Осетию, Россия для себя закрыла вопрос Грузии. То есть Грузию не рассматривают как возможного союзника в каких-то объединениях. Молдова не отрезана и непризнание Приднестровья говорит о том, что в будущем Россия не исключает того, что Молдова вернется в зону влияния России. Признание "ДНР/ЛНР" будет означать, что Россия Украину отрезала. Непризнание – о том, что надежда на восстановление, я скажу мягко, союзных отношений, еще осталась", – отмечает политолог Александр Мартыненко.

Пока же аналитики сходятся в одном- осенью произойдет изменение формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Штаты своим пристутствием либо раширят уже существующий нормандский, либо создадут вокруг себя новый.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос предоставления Украине летального оружия.