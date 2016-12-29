"Можно ожидать, что Трамп отменит санкции против России", – американский политолог

Сегодня США должны официально заявить о расширении антироссийских санкций в ответ на хакерские атаки в середине июня: по данным Вашингтона, российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США, получив доступ к информации о кандидатах в президенты – Хиллари Клинтон и Дональде Трампе. По информации CNN, Белом доме планируется расширение уже действующих санкций, а также введение мер на дипломатическом уровне, которые администрация сочтет пропорциональным ответом на хакерские атаки Кремля. Кроме того, Вашингтон намерен прибегнуть к некоторым секретным мерам.

Также The Washington Post сообщала, что введение санкций станет завершением дебатов о применении прошлогоднего указа, позволяющего расширить полномочия президента США для реагирования на кибератаки из-за границы, совершенные на объекты критической инфраструктуры. "Однако на данный момент электронная избирательная система к таковым не относится, и, по словам издания, для того чтобы применить этот указ, ее необходимо отнести к объектам критической инфраструктуры", – отмечает The Washington Post.

Расширение санкций многие американские и европейские СМИ назвали прощальным новогодним подарком уходящей Администрации Барака Обамы президенту РФ Владимиру Путину. В тоже время новоизбранный президент Штатов Дональд Трамп высказался против расширения антироссийских санкций за хакерские атаки. "Нам лучше подумать о том, что происходит с нашей жизнью. Компьютеры серьезно осложнили нашу жизнь. Вся компьютерная эпоха превратила нынешнюю ситуацию в такую, при которой никто не представляет, что происходит. У нас множество других проблем, над которыми стоит подумать. Но, боюсь, у нас нет той безопасности, которая нам нужна", – сказал Трамп, находясь во Флориде, в ответ на просьбу прокомментировать намерения ввести новые санкции против РФ.

Профессор политологии в Ратгерском университете в Ньюарке (Нью-Джерси) Александр Мотыль считает, что после инаугурации Трамп вполне может отменить часть санкций против России. "Обама правильно делает говоря о расширении санкций, но окончательный эффект этих санкций наверное будет символичным, поскольку можно ожидать, что Трамп отменит санкции. Что он может сделать, подписав так называемый "executive order" (документ имеет силу закона – Авт.) Другое дело, что "демократы" и определенные "республиканцы" будут требовать за это высокую цену, отказываясь одобрить определенных кандидатов на министерские должности (к примеру, Тиллерсона), если Трамп будет хотеть отмены (санкций – Авт.). Чем это закончится, никто не знает, но очень вероятным является то, что, по крайней мере, определенная часть санкций будет отменена. Если США такое сделают, можно ожидать подобную реакцию в Европе", – считает Александр Мотыль.

Эксперт прокомментировал и роль экс-госсекретаря США Генри Киссинджера во внешней политике будущей Администрации Трампа. По мнению американского политолога, Киссинджер наверняка будет неофициальным советником нового президента США. Вероятно, его позиция по России и Украине существенно не отличается от видения Трампа, Флина, Тиллерсона, поэтому его вклад будет символическим – присутствие Киссинджера будет придавать политике Трампа определенную солидность, легитимность, пояснил политолог.

"Кажется, подчеркиваю, что никто ничего точно не знает, что Трамп будет искать какое-то сближение с Россией. Вполне возможно, что Трамп готов признать присоединение Крыма и поставить Украину перед тяжелым выбором: или как-то приспосабливаться к американо-российскому договору, или попасть в полную изоляцию и остаться один на один с Москвой. Поэтому Киев должен серьезно подумать о своих стратегических приоритетах. Что важнее: выживание и консолидация демократии и реформ или воссоединение с Крымом и оккупированным Донбассом? Условная поддержка США и Запада или "горячая" поддержка России? Бесконечная война или плохой мир? За что должны умирать украинцы – за Луганск или Киев? В этом ключе приход к власти Трампа будет иметь одно позитивное последствие для Украины – заставит принять тяжелые решения по поводу своей дальнейшей судьбы", – подытожил Мотыль.

Напомним, по данным издания Politico Киссинджер – один из немногих американцев, с которым любит поговорить Путин. На протяжении лет после того разговора, пока Путин поднимался по карьерной лестнице в Кремле и в итоге стал автократом, он поддерживал теплые отношения с экс-Госсекретарем США, даже когда отношения Москвы и Вашингтона испортились. В вопросе Украины, которая временно потеряла контроль над Крымом и частью Донбасса из-за агрессии России, Киссинджер настаивал, что она не должна присоединяться к Западу. "Украина должна быть включена в структуру европейской и международной архитектуры безопасности таким образом, чтобы она стала мостом между Россией и Западом, а не стала на чью-то сторону", – говорил Киссинджер.