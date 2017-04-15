На дестабилизацию ситуации внутри Украины Россия тратит не меньше денег, чем на войну – Парубий

На разбалансировку политической ситуации в Украине Российской Федерацией тратятся не меньшие средства, чем на войну на Донбассе. Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил в интервью Укринформу.

На вопрос о том, укрепили бы демократию в Украине законы об импичменте и о референдуме, глава парламента ответил: "Я хочу напомнить, что мы кроме развития народовластия ведем еще войну с российским агрессором. Я никогда бы не стал об этом забывать при принятии любых решений. И работая, в частности, в СНБО, я изучал методы и способы, которыми действует Российская Федерация и ее спецслужбы против нас", – заявил он.

По словам Парубия, одним из методов, на которые тратится Россией не меньше средств, чем на войну, является метод разбалансировки изнутри.

"Конфликт в середине власти, конфликт между властью и обществом и разбалансировка всей государственной системы. Я говорил публично некоторым главам фракций, что в то время, когда Украина ведет войну против агрессора, проводить атаки, поднимать вопрос импичмента Президента Украины, который одновременно является Главнокомандующим Украинской армии, – непродуктивно, неэффективно и опасно для страны. У нас было много времени до того, и будет время для этого во время нашего мирной жизни", – считает спикер.

Он также подчеркнул, что в нынешнее время недопустимо ставить под сомнение институт президента: "Повторяю, президент Украины является одновременно и главнокомандующим, который отвечает за сектор безопасности и обороны всей страны. Независимо от фамилии руководителя института власти, недопустимо делать подкопы, ставить под сомнение этот институт власти, особенно в такой трудный для страны период. Я думаю, это не входит в первоочередные задачи, которые стоят перед нашей страной".