Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
На этой неделе Савченко могут выгнать из комитета ВР по обороне и безопасности http://www.segodnya.ua/img/article/7885/74_main.1484560938.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/74_tn.1484560938.jpg Политика Группа народных депутатов уже подготовила проект постановления об исключении Савченко из состава этого комитета

На этой неделе Савченко могут выгнать из комитета ВР по обороне и безопасности

Сегодня, 11:59

Группа народных депутатов уже подготовила проект постановления об исключении Савченко из состава этого комитета

Надежда Савченко. Фото: AFP
Надежда Савченко. Фото: AFP

Парламентская фракция "Народный фронт" настаивает на рассмотрении на текущей пленарной неделе вопроса пребывания нардепа Надежды Савченко в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Ко мне обратились коллеги из нашей фракции, чтобы на этой неделе мы рассмотрели предложения относительно пребывания Надежды Савченко в составе такого важного комитета, как по вопросам национальной безопасности и обороны", – сказал руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, 13 декабря 2016 г. комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны направил обращение в Службу безопасности Украины относительно проверки информации о встрече члена комитета Савченко с главарями так называемых "ЛНР" и "ДНР" Игорем Плотницким и Александром Захарченко в Минске.

15 декабря группа народных депутатов из различных фракций Верховной Рады Украины, которые, в том числе, являются членами комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, подготовили проект постановления об исключении Савченко из состава этого комитета.

11 января секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник сообщил, что Служба безопасности Украины предоставила ответ комитету по поводу встречи Савченко с главарями боевиков.

"Мы обратились в СБУ в тот же день, когда стало известно о визите в Минск и встрече с главарями террористов. Сейчас мы получили ответ. На следующем заседании комитета этот ответ будет обработан. Ответ имеет определенный уровень секретности, поэтому мы не будем его публиковать в Фейсбуке", – сказал он.
Верховная Рада, комитет, савченко, исключение, Бурбак

Вы сейчас просматриваете новость "На этой неделе Савченко могут выгнать из комитета ВР по обороне и безопасности ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Обмен пленными. Фото: Getty Images

Савченко признала списки пленных некорректными

Вчера, 08:58

По словам Савченко, информация о пленных собиралась в течение 9 месяцев, она в основном устарела

Мнения

Надежда Савченко. Фото: ТАСС

Украинцев объединит только холодильник – Савченко

14 Января, 11:36

Парламентарий считает, что народ не спасут никакие духовные ценности или культура

Политика

Фото из архива "Сегодня"

Обещания "безвиза", ожидание призыва, конец банкопада: итоги недели

13 Января, 07:30

Велика вероятность, что путешествовать без виз украины смогут уже летом

Политика

Мария Захарова. Фото: facebook.com/maria.zakharova.167

В России прокомментировали списки Савченко

13 Января, 06:32

Захарова заявила, что в списке есть немало россиян, которые уже давно были освобождены

Политика

Юрий Тандит. Фото: "Хвиля"

Тандит о списках Савченко: Она нарушила ряд норм законодательства

12 Января, 14:26

В СБУ в ближайшее время намерены дать правовую оценку действиям нардепа

Политика

Савченко в Чехии с евродепутатом Павелом Свободой. Фото: Facebook

Савченко в Чехии встретилась с евродепутатом и активистами

12 Января, 13:33

Нардеп отметила, что чехи хорошо осведомлены о "внутренних врагах" и коррупции в Украине

Украина

Надежда Савченко. Кадр: youtube

Прокуратура проверит последний бой Савченко перед попаданием в плен

12 Января, 12:25

Досудебное расследование начато по факту халатного отношения бойцов к службе, что привело к тяжким последствиям во время боя

Донбасс

Анжелика Преснякова и Ольга Сворак. Фото: соцсети

Скандал с освобожденными из "ЛНР" пленницами: любовник-сеператист и дети, живущие в РФ

12 Января, 06:41

Представителей СМИ возмутило то, что журналистка Сворак "сама подалась в Луганск к своему любимому боевику и теперь жалуется, что там "не курорт"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.