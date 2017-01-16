На этой неделе Савченко могут выгнать из комитета ВР по обороне и безопасности
Группа народных депутатов уже подготовила проект постановления об исключении Савченко из состава этого комитета
Парламентская фракция "Народный фронт" настаивает на рассмотрении на текущей пленарной неделе вопроса пребывания нардепа Надежды Савченко в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
"Ко мне обратились коллеги из нашей фракции, чтобы на этой неделе мы рассмотрели предложения относительно пребывания Надежды Савченко в составе такого важного комитета, как по вопросам национальной безопасности и обороны", – сказал руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник в Киеве.
Как сообщалось, 13 декабря 2016 г. комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны направил обращение в Службу безопасности Украины относительно проверки информации о встрече члена комитета Савченко с главарями так называемых "ЛНР" и "ДНР" Игорем Плотницким и Александром Захарченко в Минске.
15 декабря группа народных депутатов из различных фракций Верховной Рады Украины, которые, в том числе, являются членами комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, подготовили проект постановления об исключении Савченко из состава этого комитета.
11 января секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник сообщил, что Служба безопасности Украины предоставила ответ комитету по поводу встречи Савченко с главарями боевиков.
"Мы обратились в СБУ в тот же день, когда стало известно о визите в Минск и встрече с главарями террористов. Сейчас мы получили ответ. На следующем заседании комитета этот ответ будет обработан. Ответ имеет определенный уровень секретности, поэтому мы не будем его публиковать в Фейсбуке", – сказал он.
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