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"На "флирте" с РФ можно стать президентом США, но быть президентом на "флирте" проблематично", – эксперт http://www.segodnya.ua/img/article/7876/31_main.1484224993.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/31_tn.1484224993.jpg Политика Новая Администрация США попытается найти точки соприкосновения с Кремлем и Путиным, считает Гетьманчук

"На "флирте" с РФ можно стать президентом США, но быть президентом на "флирте" проблематично", – эксперт

Сегодня, 14:42

Новая Администрация США попытается найти точки соприкосновения с Кремлем и Путиным, считает Гетьманчук

Рекс Тиллерсон. Фото AFP
Рекс Тиллерсон. Фото AFP

США будут предпринимать попытки найти точки соприкосновения с Россией по разным вопросам сотрудничества. Но насколько новая Администрация будет считать целесообразным сотрудничество с Россией на неприемлемых для Украины и союзников США в Европе – большой вопрос. Об этом в комментарии "Сегодня.ua" сказала директор Института мировой политики Алена Гетьманчук.

"Конечно, будут переговоры с Россией, будут попытки новой Администрации США найти точки соприкосновения с Кремлем и с Путиным по поводу того, где они могут сотрудничать, и они об этом говорят достаточно откровенно. Тут нет никаких конспирологических теорий. Более того, сотрудничать с Россией по важным для США вопросам, – эти разговоры также были и в Администрации Обамы. Тут нет ничего кардинально нового. Насколько новая Администрация будет считать целесообразным сотрудничество с Россией на неприемлемых для Украины и союзников США в Европе условиях, – это еще большой вопрос. Борьба позиций еще продолжается в самой Администрации, в американском дискурсе. Здесь конечно очень много зависит от Украины, с какой позицией мы выйдем, сможем ли мы четко сформулировать свои "красные линии" с одной стороны, а с другой – показать, что мы конструктивны. Мы должны объяснить и донести новой Администрации, почему поддержка Украины Штатами выгодна самим Штатам. Если мы сможем это объяснить, очевидно, будет меньше шансов, что за счет интересов Украины состоится такая большая "оборутка", – считает Алена Гетьманчук.

Что касается кандидата на пост главы Госдепа Рекса Тиллерсона, который на слушаниях в Сенате осудил аннексию Крыма Россией и сказал, что действия Штатов по отношению к России должны были бы быть жестче, здесь он остается больше бизнесменом, чем дипломатом, считает эксперт.

"Мы до конца не понимаем, насколько он говорил вещи, которые касаются России для того, чтобы быть назначенным на этот пост, потому что мы прекрасно знаем настроения в Конгрессе и в Сенате. Большинство сенаторов независимо от партийной принадлежности осуждают действия России. Поэтому насколько заявления, которые были им озвучены, станут основой его последующей политики по отношению к России это также вопрос. По санкциям он все-таки остается больше бизнесменом, чем дипломатом. Очевидно, что у него не состоялось переосмысления этого вопроса, судя по его вчерашним заявлениям. Очевидно, что он руководствуется тем, что санкции вредят бизнес-связям, то есть он рассматривает санкции через призму бизнес-контактов между странами, а не как сдерживающий фактор по отношению к агрессору", – сказала директор Института мировой политики.

Но, по словам Алены Гетьманчук, борьба интересов в самой Администрации президента и американском дискурсе еще продолжается. "Тиллерсон признал Россию угрозой, это уже достижение, потому что это уже первый шаг для того, чтобы выработать адекватные ответные действия. Но опять-таки это не гарантирует, что такие действия будут выработаны и имплементированы. В общем если резюмировать и слушания по Тиллерсону, и пресс-конференцию Дональда Трампа, и последние заявления членов новой Администрации США мы видим, что продолжается борьба в самой Администрации в позициях между членами новой Администрации по тем или иным вопросам. Не думаю, что есть какая-то четко выработанная политика или по отношению к России, или тем более по Украине. И тут я думаю, что Тиллерсон говорил правдиво, что нет такой политики. Конгресс и Сенат остаются очень важным проукраинским голосом и важным сдерживающим фактором. И вчера мы убедились, что можно на "флирте" с Россией стать президентом США, но быть президентом США на "флирте" с Россией будет проблематично. Более того, стать госсекретарем, как показали вчерашние слушания на "флирте" или дружбе с Россией вообще почти невозможно", – подытожила Гетьманчук.

Напомним, во время слушаний в Сенате Рекс Тиллерсон признал Россию угрозой. Также он заявил, что РФ вторглась в Украину, аннексировала Крым и поддерживает те сирийские силы, которые грубо нарушают законы войны.

Тиллерсон – экс-глава нефтегазовой корпорации Exxon Mobil, кавалер российского ордена Дружбы, врученного лично Владимиром Путиным, много лет работал с Россией и выступал за отмену санкций.
россия, США, Обама, трамп, санкции

Вы сейчас просматриваете новость ""На "флирте" с РФ можно стать президентом США, но быть президентом на "флирте" проблематично", – эксперт". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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